فكرة عبقرية الزيت على البامبرز هيوفرلك من مصروف البيت بطريقة متخطرش علي بال حد

يوجد طفل أو أكثر لدى العديد من المنازل، كل تلك الأطفال يتم الباسهم حفاضات تقوم بحفظ الحمام التى يقوم به الطفل، حيث يحتاج الأطفال على الحد الأدنى إلى أكثر من أربع حفاضات في اليوم، كما أن سعر الحفاضة ليست بقليل بل يكون سعر الخلاصة ذات القيمة الجيدة بسعر مرتفع، لذلك أتينا لكم بطريقة عبقرية في حل مشكلة الحفاضات، تساعدك في توفير الكثير من الفلوس، وأيضا تكون آمنة وتحمي طفلك من التسلخات والالتهابات التي تصيب الأطفال بشكل مستمر، وتقلق نومهم وتسبب لهم إزعاج مما يجعلهم يبكون بشدة، لذلك سنقدم لكم طريقة جيدة وفعالة للقضاء على كل تلك المشاكل.

وضع الزيت على البامبرز بطريقة عبقرية

تعتبر الحفاضات ذات سعر مرتفع، والمصاريف زادت على الآباء والأمهات،لذلك أتينا لكم بطريقة فعالة في حل تلك المشاكل، والطريقة هي:

عليكى بشراء حفاضات تكون ذات سعر منخفض، أي لا تكون من الحفاضات التى تكون تابعة للشركات الكبرى وسعرها مرتفع.

نقوم بوضع كمية من زيت الزيتون على النار لمدة دقائق قليلة على النار حتى يتم قتل البكتيريا التي توجد داخل الزيت.

نقوم بأخذ كمية الزيت ثم نضعها في علبة بها غطاء رشاش، ثم نقوم بغلق العلبة جيدا.

نقوم بإحضار حفاضة ثم نقوم برش باطن الحفاضة بالزيت.

الفوائد التي يقدمها الزيت على الحفاضة

وضع الزيت على الحفاضة يقدم لكى العديد من المميزات وأهمها: