موعد نزول فيفا 2022 لعبة الفيفا هي إحدى ألعاب الفيديو التي تم تحديثها منذ فترة قريبة، وهي تحاكي مبارايات كرة القدم، ويمكن تحميلها على الجهاز الخاص بك عبر الموقع الرسمي لشركة الكترونيك ارتس للفنون والرياضة، كما أن اسطوانات اللعبة متوافرة في أماكن بيع الألعاب الإلكترونية، وقد أنتجت اللعبة لأول مرة عام 1993 بترخيص من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقد تضمن الإصدار الأخير بطولات عديدة: الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الألماني، وغيرهم، كما تم السماح باستخدام أسماء اللاعبين وشعارات الأندية الحقيقية، لهذا سوف نوضح موعد نزول فيفا 2022 وأسعار فيفا.

موعد نزول فيفا 2022

موعد نزول فيفا، ينتظر العديد من عشاق ألعاب فيفا حول العالم، الموعد المنتظر لنزول فيفا 2022، ومن المتوقع نزولها في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر 2022، حيث يمكن الحجز المسبق للعبة قبل موعد نزولها بالأسواق بحوالي أسبوع، ويمكن طلب النسخة عبر موقع أمازون، أو تطبيق FUT.

مميزات فيفا 2022

مميزات فيفا، بعد إعلان موعد نزول فيفا 2022، فإنه بإمكانك حجز النسخة مبكرا لتحصل عليها يوم 27 سبتمبر، وفي حالة الحصول على نسخة مبكرة، فإنك ستحصل على المميزات التالية:

نسختين من PS5، PS6.

بطاقات اللاعبين المميزين في FUT.

بطاقة بطل FUT.

أما عند طلب النسخة العادية، تحصل على المميزات:

لاعب من فريق الأسبوع.

لاعب شاب واعد في وضع Career Mode.

إعارة أحد اللاعبين لمدة 3 أيام بعد اختيار بطاقته.

الحصول على بطاقة كيليان مبابي في FUT لمدة 5 أيام.

أسعار فيفا 2022

أسعار فيفا 2022 تختلف أسعار فيفا 2022 باختلاف النسخة سواء عادية أو Ultimate، حيث يبلغ سعر النسخة العادية 59.99 دولار أمريكي، بينما يبلغ سعر نسخة Ultimate حوالي 99.99 دولار أمريكي، أما سعر نسخة الأبطال فيبلغ سعرها 79.99 دولار، وسعر النسخة العادية 49.99 دولار.