شوف تخفيضات تصل إلى 50% ضمن عروض ساكو لهذا الأسبوع في كافة فروعهم لفترة محدودة Saco big offers

توجد تخفيضات ضخمة اليوم بكافة فروع ساكو هايبر ماركت المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، وتشمل كثير من السلع المحلية والمستوردة بخصومات تصل إلى 50% على الجوالات الحديثة المطورة، وعلى أسعار المنتجات المنزلية المختارة، وخصومات أخرى منهم على أسعار العدد والأدوات المختلفة، كما بالفروع تنزيلات أخرى على أسعار ماكينات إعداد القهوة والاسبريسو المختلفة، ولديهم أيضاً مجموعة متميزة من الخصومات الأخرى على مختلف أنواع السلع عالية الجودة مما تحتاجه كل أسرة، والتي سنستعرضها مع حضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية لفترة محدودة.

عروض ساكو المميزة من اليوم وحتى نفاذ الكميات Saco big offers

توجد مجموعة متميزة اليوم بكافة فروع ساكو هايبر ماركت Saco hyper market من الخصومات المميزة، ومن بينهم: خصم خاص على سعر المكنسة اللاسيلكية 2*1 سبيد برو ماكس، وعرض آخر منهم على سعر مكنسة هوفر Hoover الكهربائية بسعة 15 لتر وقوة 1700 واط للشفط، كما يوجد لديهم خصم متميز على سعر المكنسة الكهربائية المدمجة برو، وتخفيض آخر منهم على سعر كارشر منظف البخار 1900 واط.

عروضات ساكو ماركت Saco hyper market لفترة محدودة بالمملكة

توجد مجموعة مميزة اليوم من الخصومات على أسعار المنتجات التالية، ومنها: خصم خاص على سعر المكنسة الكهربائية بقوة 2100 واط مع فلتر ضد الماء، وخصم آخر منهم على سعر المكنسة الكهربائية المصنوعة من الاستانليس ستيل بسعة 20 لتر 220 واط، وخصم آخر منهم على سعر المكنسة الكهربائية بدون كيس بقوة 2200 واط، وعرض آخر منهم على سعر كرسي الاسترخاء اليدوي باللون الرمادي، وغيرهم من عروض على سعر كرسي الاسترخاء الهزاز باللون الرمادي، وغيرهم من خصومات على أسعار كراسي الاسترخاء بألوانها المختلفة كالكستنائي والأزرق وغيرهم، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار كراسي الاسترخاء للعب ذات الدفع الخلفي، وكراسي الأطفال للإسترخاء، وكرسي الديكور باللون الأحمر.

خصومات خاصة من ساكو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية Saco Ksa

توجد مجموعة مميزة من العروض الضخمة بفروع ساكو هايبر ماركت Saco hyper marketعلى أسعار: كراسي الاسترخاء القابلة للطي، وعلى أسعار ماكينة النسبريسو من أنيسيا.