شوف عروض يوم التأسيس من مكتبة جرير في السعودية

تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم بمناسبة مهمة في تاريخها وهي يوم التأسيس وذلك بعدما أصدر سمو الملك سلمان الأمر الملكي باعتبار الثاني والعشرين من فبراير يوم للاحتفال بهذه الذكرى سنويًا وتحتفل معكم مكتبة جرير بهذه المناسبة الهامة والسعيدة عن طريق مجموعة من العروض والخصومات على عدد من منتجاتها التي تقدمها للجمهور داخل المملكة.

عروض يوم التأسيس على الهواتف

عروض يوم التأسيس من مكتبة جرير لا تشمل فقط أسعار مميزة للمنتجات وبالأخص الهواتف ولكن إمكانية التقسيط كذلك.

فقد صرحت المكتبة عن إمكانية شراء الهواتف بالتقسيط بدون كفيل ولفترة سداد تصل إلى 36 شهر وغيرها من التسهيلات التي يمكنكم الاطلاع عليها وعلى الشروط وكافة التفاصيل من خلالهم أو من خلال الحصول على نشرة العروض الخاصة بهم ومسح البار كود بداخلها.

ليس هذا فحسب بل تشمل عروض المكتبة بمناسبة يوم التأسيس إمكانية استبدال تابلت قديم ب I Pad مع خصومات تصل إلى 2385 ريال مع تطبيق الشروط والأحكام.

ومن بين الهواتف المعروضة جهاز هواوي P 50 Pro إصدار 64 GB بسعر 4299 ريال سعودي.

وهاتف من هواوي أيضًا P50 Pocket بسعر 6499 ريال.

متوفر كذلك في المكتبة I Phone 13 بخصم 300 ريال أي بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال.

ولعشاق هواتف سامسونج إليكم عرض على هاتف سامسونج جالاكسي S21 FE 5G بسعر خاص 2599 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال.

هاتف Xiaomi Redmi Note 11 معروض في مكتبة جرير بسعر 899 ريال سعودي.

Xiaomi 11T pro 5G بسعر 2349 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال.

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