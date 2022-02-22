شوف عروض اكسترا اليوم خصومات وتخفيضات من 20 وحتي 70% أقوى عروض السعودية

عروض اكسترا اليوم شركة اكسترا متخصصة في بيع الإلكترونيات، حيث أن تلك الشركة يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، وهي تعمل لبيع كل الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية، وكذلك فإن هذه الشركة تكون من الشركات التي تأسست في عام 2003، حيث أن شركة اكسترا تكون شركة مساهمة قد دخلت إلى السوق المالي بالمملكة العربية السعودية بآخر شهر ديسمبر سنة 2018، كما أن تلك الشركة تختص لبيع هواتف الجوال والكاميرات مع عدة مستحضرات ثانية توفرها شركة اكسترا.

عروض اكسترا السعودية

شركة اكسترا يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة مستمرة من أجل تقديم العروض الكبيرة والرائعة مع أقوى الخصومات.

كما أن شركة اكسترا حريصة لكي تقدم تلك العروض والخصومات بالأسعار المتناسبة مع المواطنين والأشخاص في المملكة العربية السعودية، وأيضًا تختص تلك الشركة لبيع كافة الإلكترونيات عن طريق التجزئة، مع تواجد وتوافر كل الأجهزة المنزلية في شركة اكسترا، وكذلك الشركة لديها اثنان وأربعون فرع وفرعين بعمان والبحرين.

عروض اكسترا اليوم

خصومات اكسترا سعر فيفو بوك 14 بالذاكرة المؤقتة 8 جيجابايت سعة التخزين 512 جيجا بايت حجم الشاشة 14 بوصة يدعم ويندوز 10 يكون بسعر 3099 بدلًا من 3399 ريال سعودي.

فيفو بوك 15 بالذاكرة المؤقتة 16 جيجا بايت شاشة حجمها 15.6 بوصة سعة التخزين 512 جيجا بايت يكون بسعر 4199 بدلًا من 4599 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا