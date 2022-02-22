شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات تصل إلي 50% علي كل المنتجات تسوق الآن

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عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تكون من الشركات المتخصصة في البيع لكل الإلكترونيات والكهربائيات المتوافرة من قبل شركة اكسترا إلى أن يتم تواجدها وتوفيرها بسعر قليل وصغير يتوافق مع كل فرد متواجد بالمملكة العربية السعودية، حتى يقوم المواطن بالاستحواذ والحصول على كافة متطلباته واحتياجاته، سواء كان من الأجهزة المنزلية والكهربائية وأيضًا الأدوات والأجهزة المنزلية، حيث أن شركة اكسترا تكون من الشركات المساهمة التي دخلت للسوق المركزي والمالي في السعودية.
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عروض اكسترا الأسبوعية
تكون شركة اكسترا من الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في القيام بعرض ومنح وتقديم أقوى العروض الكبيرة مع أروع الخصومات المذهلة التي تقوم شركة اكسترا بتوفيرها وتقديمها أيضًا، كما أن هذه الشركة تتميز في قيامها بتقديم وعرض هذه العروض والخصومات بالسعر الذي يناسب ويلائم كل شخص بالمملكة، فتكون شركة اكسترا أيضًا من الشركات التي تختص في البيع لكل الإلكترونيات والكهربائيات عن طريق التجزئة.
عروض اكسترا السعودية
- خصومات اكسترا الشهرية هاتف من النوع فيفو واي 53 إس سعة 128 جيجا بايت 4 جي رام بلون قوس قزح الجميل يكون بسعر 929 بدلًا من 1149 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا اليوم هاتف من النوع آبل آيفون 11 حجم 128 جيجا بايت 4 جي رام باللون الأسود الإصدار الجديد يكون بسعر 2899 بدلًا من 3559 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا اليومية آبل ماك بوك برو ام 1 برو 8 كور سعة 512 جيجابايت 16 جي رام حجم 14 بوصة تكون باللون الرمادي بسعر 8999 بدلًا من 9499 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا الأسبوعية لينوفو ايديا باد فليكس 5 بينتيوم الذهبي حجم 14 بوصة سعة 128 جيجا بايت 4 جي رام باللون الأزرق يكون بسعر 1699 بدلًا من 1899 ريال سعودي.
تنزيلات اكسترا الشهرية
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية الكاتيل 3 تي 8 تابلت حجم 8 بوصة سعة 32 جيجا بايت يدعم الواي فاي يكون باللون الأرزق سعره هو 379 بدلًا من 449 ريال سعودي.
- عروض اكسترا الشهرية الميكروويف بحجم 25 لتر من النوع باناسونيك 800 واط باللون الفضي يكون بسعر 549 بدلًا من 719 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا اليوم الفرشاة الخاصة بتنعيم الشعر من النوع بيبي ليس مع حرارة حتى 300 مع 3 إعدادات للحرارة يكون بسعر 215 بدلًا من 269 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا الشهرية مجفف الشعر من النوع بيورير 1400 واط مع ثلاثة مستويات لدرجة الحرارة تكون بسعر 189 بدلًا من 259 ريال سعودي.
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