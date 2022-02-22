تردد قناة توم وجيري 2022 على القمر الصناعي نايل سات

القناة التي يتابعها الجميع، إن تردد قناة توم وجيري على النايل سات من أهم ما يبحث عنه الكثيرون، حيث تعتبر قناة توم وجيري هي الأفضل بين القنوات الفضائية التي تعرض محتوى من الأفلام الكرتونية التي تهم الطفل العربي وأيضا برامج مسابقات وأشياء يتعلم منها الأطفال كثيرا، لذلك نجد أن الكثيرون يبحثون دائما عن تردد هذه القناة المتخصصة في كل ما يهم الطفل العربي، سواء من قبل الأطفال أو حتى ذويهم من الآباء والأمهات الحريصين على تعليم أطفالهم كل ما هو مفيد وجديد.

تردد قناة توم اند جيري

نستعرض معكم سويا تردد قناة توم وجيري، كما أننا سنوضح لكم بعض المواعيد التي تبث فيها البرامج والأفلام على القناة، فقناة توم وجيري تعتبر من أهم القنوات على الساحة المصرية حيث تم بثها عام 2008 وأفلامها الكرتونية التي تعرضها في السنوات الماضية من أفلام توم وجيري التي نالت أعجاب الكثيرين، على مدار سنين ماضية، يمكنكم الآن الاستمتاع بمشاهدة هذه القناة من خلال ضبط أجهزة الريسيفر الخاصة بكم على التردد التالي وهو 11354 معامل الترميز 27500 على النايل سات.

العروض التي تقدمها قناة توم وجيري.

هي تقدم عروض لأشهر الأفلام الكرتونية مثل فيلم صائدو الأشباح، فيلم ألأسد، الملك فيلم، الفار الطباخ، فيلم باز يطير، حلقات كرتونية توم وجيري، وكذلك تعرض القناة برامجها على مدار 24 ساعة حيث تقدم للطفل كل ما هو جديد و توفر أيضا هذه القناة عروضا مختلفة ومتنوعة للأطفال التي لم تتجاوز أعمارهم الثلاث سنوات.

يجب علينا التنويه دائما إلى أن الأطفال يجب أن يخضعوا دائما لمراقبة جيدة لكل ما يشاهدونه على شاشة التلفاز، وأيضا يجب أن نحدد بعض الوقت للمشاهدة التلفزيونية، وأغلب الوقت يكون للتفاعلات الأسرية فهي أكثر ما يكسب الأطفال الصفات الإيجابية، ويزيد من ذكائهم وينمي قدراتهم اللغوية من خلال الأنشطة التفاعلية، أما البرامج التلفزيونية مهما كانت الاستفادة التي تقدمها فهي ليست مثل الألعاب والأنشطة التفاعلية التي تجعل الأطفال أكثر ذكاء ويستفيدوا على القدر المستطاع بصورة صحية ينشوا نشأة نفسية واجتماعية سليمة.