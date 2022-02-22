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عمر شويل - جدة بدون فرك إزالة حروق سنين مع تلميع رهيب للطاسة بمكون واحد فقط في كل بيت لا ترمي الأواني المحروقة - ثقفني
داخل كل بيت يتواجد مقلاة أو طاسة عالق بها الكثير من الرواسب، وأثار القلي التي يصعب التخلص منها وإزالتها، حيث تأقلمت العديد من ربات البيوت على هذا الوضع وهذا المنظر، وذلك بسبب عدم وجود فائدة في تنظيف هذه المقلاة، ولكن نحن اليوم قررنا أن نقدم لكم وصفة جبارة في دقائق معدودة سوف تخلصكم من هذه البقع.
تنظيف المقلاة بالماء وملح الليمون
سوف نقدم لكم المكونات اللازمة من أجل أن نتخلص من كافة الدهون العالقة بالمقلاة، ومن ثم سوف نشرح لكم الطريقة بالتفصيل، وأهم هذه المكونات:-
- إحضار ملح ليمون.
- إحضار مقدار من عصير الليمون.
- إحضار كركديه.
- إحضار كمية من الماء.
طريقة التنظيف
لكي تتمكن من تنظيف المقلاة جيدا عن طريق استخدام المقادير السابق ذكرها، عليك اتباع الخطوات التالية:-
- لا بد من وضع إناء عميق على النار، وإضافة فيه كلا من الماء وملح الليمون والكركديه، وعصير الليمون.
- كما أنه فيما بعد تحتاج إلى الانتظار حتى تبدأ هذه المكونات بالغثيان.
- إحضار المقلاة التي ترغبين في تنظيفها ووضعها داخل هذا الإناء لمدة عشرون دقيقة.
- تكرر عملية وضع العلاقة في الماء المغلي عدة مرات، وذلك من أجل أن تبدأ كافة الرواسب والدهون العالقة بها بالتقشير.
- لا بد من القيام بغسل هذه المقلاة جيدا بالصابون الخاص بالأواني والماء بشكل جيد.
- كما أنه بعد ذلك يتم تجفيف المقلاة جيدا، واستخدامها مرة أخرى.
- في بعض الأحيان يمكننا إضافة الخل إلى كل هذه المكونات السابقة، وذلك لأن الخل من المعروف عنه أنه يساهم في إذابة الدهون أيضا، ويراعى أيضا عدم تكرار هذه الوصفة بشكل متكرر على نفس المقلاة وذلك لعدم تآكل طبقة من المقلاة ويتم تنظيفها بدون أي مشاكل
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