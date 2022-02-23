حطى البيبسي على مسحوق الغسيل هتشوفي بياض ونظافة غسيلك والفرق رهيب

الكثير من الأشياء لا نعلم فوائد لها، وأيضا توجد بعض الأشياء يكون لها أكثر من فائدة، ومن الأشياء التى تكون لها إستخدام آخر هو وضع البيبسي على مسحوق الغسيل، لو نظرت إلى الأمر ستجد أن لا فائدة لها، ولكن يعتبر وضع البيبسي على مسحوق الغسيل من أكثر الطرق فعالة فى تنظيف عيون البوتجاز والأواني التى يوجد بها حروق، لذلك في هذا المقال سنقدم لكم طريقة تنظيف الاواني المحروقة وتنظيف عيون البوتجاز، وجعلها كما كانت في السابق، لامعة ولا يوجد بها أي حروق أو وسخ.

إستخدامات البيبسي ومسحوق الغسيل

الكثير من ربات المنزل تجد صعوبة في التخلص من البقع الصعبة وأيضا الحروق التي توجد أعلى الأواني أو عيون البوتجاز، لذا سنقدم لكم طريقة فعالة للتخلص من الحروق والبقع الصعبة، وأهم المكونات هي:

ثلاث ملاعق من مسحوق الغسيل الذي تفضليه وتستخدميه.

ضعى إليه كمية مناسبة من البيبسي.

ملح الليمون.

بيكربونات الصوديوم.

طريقة استخدام البيبسي ومسحوق الغسيل في التنظيف