نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم دولة في قارة أمريكا الشمالية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم دولة في قارة أمريكا الشمالية؟، هذا سؤال يسأله المهتمين بجغرافيا القارات والدول على حد سواء، وأيضا يبحث عنه الشغوفين بالمعلومات العامة الإثرائية، وتقع أمريكا الشمالية بالكامل في نصف الكرة الشمالي، كما تقع تقريبا بالكامل في النصف الغربي من الكرة الأرضية، حيث يحدها شمالاً المحيط المتجمد الشمالي ومن الشرق المحيط الأطلسي، ومن ناحية الغرب يقع المحيط الهادي، بينما من الجنوب الشرقي أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي، وتغطي مساحتها 24 مليون و709 ألف كيلو متر مربع، أي حوالي 4.8% من مساحة سطح الكوكب وفي هذا المقال سوف نتناول سوياً، عدد دول القارة الأمريكية الشمالية، وأيضا سنتناول أهم المعلومات عن القارة بشكل عام، وأهم خصائصها التي تتميز بها عن بقية قارات العالم.

كم دولة في قارة أمريكا الشمالية؟

يوجد في أمريكا الشمالية 23 دولة متباينة المساحة، وهي كما يلي:

الولايات المتحدة الأمريكية (american united states). المكسيك (Mexico). كندا (Canada). غواتيمالا (Guatemala). كوبا (Cuba). هايتي (Haiti). جمهوريةالدومينكان(Dominican Republic) هندوراس (Honduras). نيكاراغوا (Nicaragua). السلفادور (El Salvador). كوستا ريكا (Costa Rica). بنما (Panama). جامايكا (Jamaica). ترينداد وتوباغو (Trinidad and Tobago). بليز (Belize). جزر البهاما (Bahamas). بربادوس (Barbados). سانت لوسيا (Saint Lucia). غرينادا (Grenada). أنتيغوا وبربودا (Antigua and Barbuda). دومينيكا (Dominica). سانت كيتس ونيفيس (Saint Kitts and Nevis). سانت فنسنت وجزر غرينادين (Saint Vincent and the Grenadines).

معلومات هامة

إن قارة أمريكا الشمالية هي ثالث قارات العالم العالم في الترتيب من حيث المساحة. إذ أن مساحتها تبلغ 9.54 مليون ميل مربع، وهو ما يعادل 16.5% من إجمالي مساحة اليابس (الأرض) حول العالم.

وتتوزع مساحة الأرض باختلاف واضح على دول القارة. لكن تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية وكندا على نحو ما يقترب 80 في المئة من مساحة الأرض في القارة، وتتقاسم المساحة المتبقية باقي الدول.

أيضا تعتبر دولة سانت كيتس ونيفيس هي الدولة الأصغر في أمريكا الشمالية، لكن ليس ذلك فحسب، بل هي الأصغر في الأمريكتين، وذلك من حيث المساحة وعدد السكان أيضا، حيث تبلغ مساحتها 261 كم² فقط.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام موضوعنا ” كم دولة في قارة أمريكا الشمالية؟”، ونرجو أن نكون قد لبينا ولو قدرا ضئيلا من شغفك أيها القارئ الكريم لموقع “ثقفني”