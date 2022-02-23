شوف أفضل أجهزة تنقية هواء من ساكو saco بخصومات قوية تصل إلى 29%

عطري منزلك وجلساتك الخاصة بأفضل العطور بروائح مميزة عطرية التي تقدمها لكٍ مجموعة ساكو Saco، كما تقدم أجهزة مرطبة ومنقية للهواء، وفلاتر بتصميمات رائعة، يتوافر أيضا زيتوت عطرية وفوحات، تتيح لكم معطر للمكيف لنثر الروائح بشكل أكبر وأسرع بأرجاء الحجر ويعطيها روائح طيبة ومنعشة ولمسة سحرية، أختاري من العروض المتوفرة على الموقع الخاص بها وقومي بشراء ما يلزمك من أحتياجات بأرخص الأسعار وتخفيضات رائعة.

أفضل أجهزة تنقية هواء من ساكو saco بخصومات قوية تصل إلى 29%

جهاز تنقية الهواء لغرفةFiltrete ™ Ultra Clean، مقدم من شركة HEPA، يغطي مساحة الحجر 34 متر مربع، يعمل على أزالة الروائح الكريه وأزالة الغبار والأتربة، كما يعمل على ألتقاط الأتربة والاوساخ من السجاد وكذالك شعر الحيونات، طول 59 عرض 28 ارتفاع 74 سم، سعر الجهاز 699.00 ريال.

منقي هواء فلتريت، متوفر بلون وردي، يغطي غرفة بمساحة 34 متر مربع، سعر القطعة 699.00 ريال، ادفع 233.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.

زجاجة زيت عطري إبرة الراعي المصري، زيت أساسي نقي 100%، برائحة الغرنوقي من إليا، 15 ملي، ويتميز ينظف الهواء، وينقيه، يضاف سبع قطرات تقريباً من الزيت بمنقي الهواء، يعمل على نشر طاقة إيجابية بجميع أنحاء الغرفة، سعر القطعة 37.75 ريال، يضاف 25 ريال خدمة توصيل للمنزل.

مرطب الهواء، بسعة 5 لتر، يعمل بقوة 25 واط، يتوافر بلون الأبيض، يمكنكم أضفة الزيوت بطريقة سهلة، يتميز بأخراج الضباب بالغرفة 25 ساعة متواصلة، مصنع من البلاستيك، يغطي 40 متر من مساخة الغرفة، يرطب الهواء وينعشه، سعر الجهاز 249.00 ريال، ادفع 83.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.

فلتر لتنقية الهواء لغرف النوم، متاح وضعه بأي مكان بالغرفة وسهل الاستخدام، سعر القطعة 99.75 ريال، ادفع 33.25 ريال فقط على 3 دفعات بدون فوائد.

جهاز منقي هواء M3، F1، ضمان سنتين، قم بتغيير الفلتر كل 6 أشهر على الأقل، يمر عبر الفلتر الجسميات الصغيرة، والغبار والوبر وبقايا الغبار وجراثيم العفن ووبر الحيوانات الأليفةيعمل على تنقيه الهواء بشكل أفضل، بسعر 1549.00 ريال، ادفع 516.33 ريالفقط على 3 دفعات بدون فوائد مع تمارا.