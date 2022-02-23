نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مختلفة من stc على الإنترنت المفتوح في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مختلفة من stc على الإنترنت المفتوح، تعتبر stc من أكبر شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، كما أنها الفرع الرئيسي فيها، وقد تأسست الشركة عام 2002 بعد إصدار قرار من مجلس الوزراء بذلك كشركة مساهمة سعودية، وتم إدراج 30٪ من أسهم الشركة في البورصة، وتمتلك الشركة عدد كبير من العملاء، نظرا لحرصها الدائم على عمل عروض مختلفة سواء أسبوعية أو شهرية، مما جعل الكثير يتسابق في التحويل إليها.

عروض stc على الإنترنت المفتوح

عملت شركة stc على توفير عروض مميزة ومتنوعة تناسب كافة المواطنين والمقيمين في المملكة، ومن هذه العروض:

باقة إنترنت بلا حدود لمدة يوم واحد مقابل 23 ريال.

باقة إنترنت يومين بلا حدود لمدة يومين مقابل 40.25 ريال.

باقة إنترنت أسبوع بلا حدود لمدة أسبوع مقابل 97.75 ريال.

باقة إنترنت أسبوعين بلا حدود لمدة أسبوعين مقابل 189.75 ريال.

عروض باقات التواصل الاجتماعي من stc

تقدم Stc باقات مختلفة خاصة لمحبي برامج التواصل الاجتماعية المختلفة، أبرزها:

باقة تواصل 10 جيجا لمدة شهر واحد مقابل 80.5 ريال.

باقة تواصل 20 جيجا لمدة شهر واحد مقابل 92 ريال.

باقة تواصل 100 جيجا لمدة شهر واحد مقابل 138 ريال.

باقات الإنترنت الشهرية من stc

نقدم لكم باقات الإنترنت الشهرية التي تقدمها stc:

باقة إنترنت 1 جيجا لمدة شهر واحد مقابل 34.5 ريال. باقة إنترنت 2 جيجا لمدة شهر واحد مقابل 57.5 ريال. باقة إنترنت 5 جيجا لمدة شهر واحد مقابل 86.25 ريال. باقة إنترنت 10 جيجا لمدة شهر واحد مقابل 109.25 ريال. باقة إنترنت 24 جيجا لمدة شهر واحد مقابل 138 ريال.

باقات انترنت تجدد تلقائيا

إليكم باقات الإنترنت التي يتم تجديدها تلقائيا من stc:

باقة إنترنت 1 جيجا 34.5 ريال.

باقة إنترنت 2 جيجا 57.5 ريال.

باقة إنترنت 5 جيجا 86.25 ريال.

باقة إنترنت 10 جيجا 109.25 ريال.