شوف اسعار سندوتشات البيك 2022 السعودية

تعد سلسلة مطاعم البيك بالمملكة من أشهر المطاعم العربية، وأكثرها انتشاراً وشهرة في جميع محافظات السعودية حيث تقدم مطاعم البيك قائمة مميزة من الوجبات السريعة والسندوتشات التي تعتبر من أشهر الوجبات الغذائية الخفيفة في المملكة.

مطاعم البيك في السعودية

تم تأسيس أول فرع لسلسلة مطاعم البيك في مدينة جدة منذ أواخر القرن الماضي لتصبح الآن من أشهر المطاعم الموجودة بالمملكة، وتتخصص في تقديم الوجبات السريعة وسندويشات الدجاج، وكذلك الأطباق البحرية بالإضافة إلى تشكيلة الحلويات والمشروبات الساخنة، ونالت أطباق البيك إعجاب الجميع داخل المملكة بفضل المذاق الجيد، والخدمة المميزة في جميع الفروع بالسعودية.

اسعار سندوتشات البيك 2022 السعودية

يضم منيو البيك وجبات متنوعة من الدجاج أو المأكولات البحرية، وكذلك المأكولات النباتية، وتتمثل أسعار سندوتشات البيك فيما يلي:-

ساندوتش البيج بيك مضاف إليه جبنة حارة أو عادية يتوافر بسعر 13 ريال سعودي.

ساندوتش دبل بيك برجر متوفر بسعر 7 ريال سعودي.

ساندوتش فيليه الدجاج الحار بسعر 6.5 ريال.

ساندوتش شاورما البيك مع صلصة الطحينة بسعر خمسة ريال سعودي.

ساندوتش البرجر فيليه دجاج بالجبنة متوفر بسعر أربعة ونصف ريال.

ساندوتش الجمبري من البيك بسعر 10 ونصف ريال سعودي.

ساندوتش الطاووق الحار بسعر 6.5 ريال سعودي.

ساندوتش فيليه سمك بسعر 7.5 ريال سعودي.

ساندوتش فلافل البيك بسعر 2 ريال سعودي.

كيفية طلب اوردر من تطبيق البيك الجديد

أتاحت مطاعم البيك تطبيق للهواتف الذكية لتسهيل الأمر على العملاء عند طلب الاوردر المفضل لهم من أحد فروع المطعم في مختلف محافظات المملكة، وأوضح البيك تفاصيل طلب اوردر عبر تطبيق البيك فيما يلي:-