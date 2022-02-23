شوف عروض جنتوشوب واستمتع بأقوى العروض والخصومات على جميع المنتجات تصل لـ 80%

عروض جنتوشوب متاحة الآن في فروعها المختلفة والمتميزة عن غيرها في توافر عروضها على مدار العام، فهي شركة توفر لك جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية المميزة، كما توفر لك العديد من أجهزة الجوالات المختلفة بكل اكسسواراتها، وهنا ستجد الخصومات الرهيبة حيث تصل خصوماتها إلى ال80 بالمائة وتبدأ من 20 بالمائة.

عروض جنتوشوب

نقدم لكم عدد من العروض على الأجهزة، والتي تتمثل فيما يلي:

بطارية ليثيوم ماركة إس بي إس سعة 5000 ملي أمبير بخصم 85% فكان السعر الأصلي 199 ريال، ليصل بعد الخصم إلى 29 ريال.

شاحن متنقل ماركة إس بي إس بسعة 500 ملي أمبير فتصل نسبة الخصم عليه إلى 74%، وذلك لنجد سعره الحالي 39 ريال، بعد أن كان سعره الأصلي 149.1 ريال.

كيبورد فوتكس للألعاب باللون الأبيض يحتوي على ماوس للأطفال يصل الخصم عليه إلى 50%، لنجد أن سعر الحالي بعد الخصم 299 ريال سعودي، وذلك بعد أن كان سعره 598 ريال.

عروض يو إي جي

كفر تليفون أيفون 12 برو ماكس شفاف بعد العرض عليه وصل سعره إلى 74.5 ريال، بعد أن كان سعره الحقيقي 149.1 ريال سعودي هذا الكفر مصنوع من خامات عالية، ولونه شفاف.

وكفر يو إي جي تليفون هواوي ميت 10 ألوان متعددة أبرزهم الشفاف، وصل سعره إلى 84.5 ريال، بعد أن كان السعر الأصلي 169 ريال.

كفر تليفون سامسونج جالاكسي إي 20 وصل سعره إلى 74.51 ريال سعودي، وذلك بعد خصم 74.5 ريال.

جهاز للشحن بدون سلك ماركة سيتا قوته 30 واط. تقنية الكوالكم يمتاز بسرعة شحنه يحتوي على ثلاث منافذ للشحن. يصل سعره إلى 249 ريال سعودي.

كابل تليفون أيفون يقوم بشحن الأجهزة ماركة أبل. والأيبود بسعر 29 ريال.

مرآة متعددة الوظائف بها شاحن. ومكبر صوت وإضاءة وصل السعر إلى 399 ريال.

وهكذا قد نكون عرضنا عليكم أقوى عروض جنتوشوب الكبيرة. حتى نجد أن الخصومات وصلت لأكثر من 80 بالمائة. فقد عرضنا خصومات جنتوشوب. وخصومات يو إي جي. فبادروا لتلقي العروض حتى يمكنك الاستفادة منها. وتوفير الكثر من المال والجهد أيضاً. ويمكن شراء أكثر من جهاز إلكتروني أو أي شيء تودونه بميزانية مخفضة جداً.