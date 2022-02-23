شوف عروض يوم التأسيس السعودي سيارات تخفيضات على الشراء والصيانة 50%

عروض يوم التأسيس السعودي سيارات، التي بدأ البحث عليها نظراً لكونها مغرية في كافة السلع بصفة عامة، ولكن عرضنا اليوم قد يكون في المملكة العربية السعودية يكون بخصوص السيارات بمناسبة عيد يوم التأسيس السعودي ليحتوي العرض بالاغراء والاقبال علية لانة يتم الانتظار علي اشد الحار من سنة الي سنة قادم لتقوم صالات ومعارض السيارات بعمل خصومات وتخفيضات للعملاء بخصوص شراء السيارات.

عروض يوم التأسيس السعودي للسيارات

صرحت الشركات الخاصة بتجارة السيارات بتقديم عروض خاصة تشمل التخفيضات والخصومات بمناسبة عيد يوم التأسيس السعودي.



عرض شركة جيوشيلد كارز يوم

يكون عرضها المقدم للعملاء خصم ٥٠% علي حماية خدمات النانو سيراميك.

التفاح airtag مجانا.

تخفيضات ٥٠% لخدمات التظليل الكامل والحماية القياسية والنصف كاملة.

العرض ساري حتي ٢٣ فبراير الحالي.

عروض شركة سعيد العمود

فحص السيارة بالكمبيوتر وتغير الاقمشة والمساعدات وتغير زيت السيارات ووزن الذراعين.

تخفيضات تصل الي ٣٠% علي إطارات Toyo Nexen.

خصومات من ١٣% الي ٣٠% لخدمة صيانة السيارات.

هذا العرض ساري حتي نهاية شهر فبراير ٢٠٢٢م، وإليكم رابط عروض جرير.

عروض كيا الجبر

صيانة بسعر ٣٠٠ ريال سعودي شامل الضريبة.

تقديم الخدمة لجميع سيارات ماركة كيا.

عروض Drive 7

تخفيض ٥٠% علي النانو سيراميك.

تركيب العزل الحراري بخصم يصل ل ٣٠%.

خصم ٣٠% علي الفيلم الواقي.

تخفيضات ٣٥% علي الفيلم الواقي مع العزل الحراري.

العرض ساري لمدة اسبوع كامل.

عروض مؤسسة جولدن تراك

ثمن تغير الزيت الكبير ١٠٠ ريال سعودي للسيارات.

خدمة تغير الزيت ١٠ ريال سعودي.

قيمة تغير الزيت الصغير للسيارة ٣٠ ريال سعودي، وإليكم رابط عروض يوم التأسيس سيارات.

عرض شركة محمد يوسف ناغي للسيارات

تخفيض علي موديلات عام ٢٠١٧ م وما قبلها.

الفحص العام باستخدام الكمبيوتر، وإليكم عروض وتخفيضات بنده.

أسعار عرض سيارات عام ٢٠١٧م بسعر ١٩٩ ريال سعودي.

ثمن عرض سيارات للإكسبدشن وكراون فيكتوريا ٣٦٩ ريال سعودي.

تغير الزيت والمرشح عالي اللزوجة.

صور تخفيضات أسعار المركبات بمناسبة يوم التأسيس السعودي

يتم العروض لكل شركة او مجموعة خاصة بتجارة السيارات علي صفحة خاصة بها علي تويتر



وصلنا لختام شرح عروض يوم التأسيس السعودي سيارات تخفيضات على الشراء والصيانة 50%.