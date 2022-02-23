شوف عروض مانويل الأسبوعية خصومات هائلة ومنتجات مميزة

عروض مانويل الأسبوعية عادت إليكم من جديد بمجموعة من الخصومات الرائعة على كافة الأقسام من البقالة والمعلبات للحوم والمجمدات والأجهزة المنزلية حتى قسم المخبوزات العامر بمختلف الأصناف وغيرها الكثير من الخصومات تعرفوا هنا على بعض منها قبل الذهاب للشراء.

عروض مانويل الأسبوعية قسم المخبوزات

المخبوزات سواء الحادق منها أو الحلوى يتم تناولها تقريبًا بشكل يومي في وجبات الإفطار أو العشاء أو للتحلية أو حتى كسناك بين الوجبات.

وبالطبع نفضل صنعها في المنزل لتوفير التكلفة ولمشاركة جميع أفراد الأسرة في إعدادها وتناولها مما يبث روح التعاون الجميلة في المنزل.

والوصفات على موقع ثقفني كثيرة ومتنوعة وستجدون فيها ما يناسبكم بكل تأكيد.

ولكن بين الحين والآخر تحتاج ربة المنزل للراحة ويحتاج الجميع لتناول مخبوزات بجودة عالية من محترفين في هذا المجال.

ومن هنا يأتي الحديث عن عروض مانويل الأسبوعية الخاصة بقسم المخبوزات.

حلوى ماكرون الشهيرة بألوانها المبهجة الفرنسية الأصل مقدمة بسعر 2.50 ريال سعودي للحبة بدلًا من 3.50 ريال.

كيكة ترافل 20 سم مزينة بالشوكولاتة بسعر 59.95 ريال سعودي بدلًا من 87 ريال.

تشيز كيك 20 سم أطعمة مختلفة فراولة وتوت سعرها 59.95 ريال سعودي بدلًا من 87 ريال.

بيتزا حجم صغير بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 15 ريال.

مناقيش بحشوة لبنة سعر القطعة 3.95 ريال بدلًا من 7 ريال.

عرض متوفر فقط في فرعي جدة والرياض على الخبز الأسباني بسعر 2.95 ريال سعودي بدلًا من 4.50 ريال.

عروض المكسرات في مانويل