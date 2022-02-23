شوف تعود لكم من جديد عروض بنده اليوم بخصومات استثنائية 50% لفترة محدودة بكافة الفروع

تعود لكم من جديد عروض بنده اليوم بخصومات تصل إلى 50% على كثير من السلع والمنتجات بمختلف أنواعها، حيث تنتشر في أقسامها بكل الفروع مجموعة متميزة من السلع والمنتجات الغذائية محلية الصنع والمستوردة، كما لديهم خصومات أخرى كثيرة على أسعار مهتلف أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، كما أيضاً بالفروع كثير من المنظفات، وأدوات المنزل، ومستحضرات العناية الشخصية بالبشرة، والشعر، والجسم، وغيرهم من منتجات متنوعة، ويعد بندة ماركت Panda market من أهم الماركتات الموجودة في الوطن العربي، وقد أخذ هذه الشهرة الواسعة نتيجة جمعه بين الجودة العالية والسعر المميز، وسوف ننقل لحضراتكم اليوم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني تفاصيل عروض هذا الأسبوع في جميع فروع الماركت.

عروض بنده اليوم ضمن عروض بندة الأسبوعية في السعودية

توجد كثير من التخفيضات الحصرية اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية Panda big offers، والتي منها: خصم خاص على سعر طقم الجوارب، كما لديهم بالماركت خصم آخر على سعر الشبشب النسائي والرجالي، وتخفيض آخر على سعر طقم الشرشف، وعلى الشورت الرجالي، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار روب الحمام للكبار، وتخفيض آخر منهم على سعر الوسادة الكرسي.

تخفيضات أخرى من بندة السعودية حتى نفاذ الكميات Panda

توجد بفروع بنده ماركت المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية كثير من التخفيضات الخاصة، والتي منها: خصم خاص على سعر مناشف المطبخ، وغيره على سعر البطانية الصوف من ماركة كورال، كما لديهم خصم آخر على سعر البطانية مع دمية، وغيرهم على سعر وسادة هيرتج، وغيرهم الكثير من المفروشات المستوردة عالية الجودة.

عروض بنده الصفحة الرئيسية من مجله بنده الأسبوعية Hyper Panda

تتوفر أيضاً بفروع بنده ماركت الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية كثير من الخصومات على أسعار: جميع أنواع تمور المدينة بنصف الثمن، كما يوجد لديهم خصم آخر على سعر حفائض الأطفال بمقاس ١ من أنواع: بامبرز، بيبي جوي، وبامبي، وبامبرز كيلوت، كما بالفروع خصم آخر على سعر سودوكريم الكريم المميز المضاد للإلتهابات، وخصومات أخرى منهم على أسعار المناديل المبللة الخالية من العطور.