شوف عروض اكسترا الأسبوعية Extra offers بكل الفروع تصل إلى 50% حتى نفاذ الكميات

وتعود لكم عروض اكسترا الأسبوعية على الأجهزة اللوحية بأنواعها، والجوالات الحديثة واللابتوبات 2022 بخصومات تصل إلى 50% في جميع فروع إكسترا السعودية، ومن خلال إكسترا أونلاين Extra online، حيث تعد محلات إكسترا من أهم وأكبر محلات الوطن العربي لبيع الأجهزة الحديثة بأنواعها بأسعار مميزة من أعلى الماركات العالمية لفترة محدودة، والتي سوف نعرضها لحضراتكم من خلال هذه المقالة من اليوم وحتى نفاذ الكميات بكل التفاصيل.

عروض اكسترا ماركت الأسبوعية Extra market حتى نفاذ الكميات

توجد بفروع إكسترا السعودية كثير من الخصومات الحصرية على أسعار كثير من الإلكترونيات الحديثة بأنواعها، ومن بينهم: خصم مميز على سعر الجوال الحديث من htc U20 5G، حيث يمكنكم دفع مقدم 1799 ريال سعودي فقط، ويوجد خصم آخر منهم على سعر هاتف آبل ايفون Apple iphone 13 pro max بخاصية 5G بسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت لونه أزىق سيبرا، ولديهم أيضاً بالفروع خصومات حصرية متنوعة على أسعار هواتف أيفون برو Apple iphone 13 pro مع ثلاثة هدايا متنوعة مبينة في الصور.

تنزيلات خاصة من اكسترا السعودية اليوم على أسعار الهواتف Extra Ksa

توجد مجموعة أخرى من الهواتف الذكية بأسعار خاصة من خلال Extra online، وهي: هاتف ايفون Apple iphone 12، 5G بسعة 128 جيجابايت باللون البنفسجي بتوفير 170 ريال سعودي ، كما لديهم خصم آخر على سعر الجهاز اللوحي من أيباد iPad pro بسعة 128 جيجابايت، وسرعة رامات تصل إلى 8 جيجابايت، وبالفروع أيضاً خصم خاص على سعر الجهاز اللوحي من أيباد ipad 9th gen بسعة 64 جيجابايت، وسرعة رامات تصل إلى 4 جيجابايت، كما بالفروع تنزيلات حصرية متنوعة على سعر هاتف iPad air 4 بسرعته العالية، ومساحة تخزينه المتميزة.

خصومات نهاية الشهر من اكسترا السعودية Extra big offers

توجد كثير من الخصومات المتميزة الأخرى على أسعار الأجهزة لوحية أخرى، ومنها: خصم مميز على سعر جهاز سامسونج Tab A7 بسعة 32 جيجابايت بايت، وسرعة رامات 3 جيجابايت، ولديهم أيضاً خصومات أخرى على أسعار هاتف سامسونج جالكسي تاب Sumsung galaxy tab S7 FE.