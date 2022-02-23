شوف عروض العثيم تقدم أقوى العروض والتخفيضات لهذا الأسبوع فبادروا بالسرعة

عروض العثيم الأسبوعية تقدم أقوى العروض والتخفيضات لهذا الأسبوع على العديد من المنتجات المختلفة من جميع احتياجات ومستلزمات المنزل العصري والتي لا غنى عنها، سواء من السلع الغذائية التموينية الأساسية والاستهلاكية وغيرها العديد من منتجات العناية الشخصية والمنزلية، بالإضافة إلى عروض قسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية القيمة على مجموعة مختارة ومتنوعة بأوفر الأسعار، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أفضل عروض قسم السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية كما يلي.

أقوى عروض العثيم الأسبوعية للسلع الغذائية:

عرض ترويجي على 2 عبوة زيت نور دوار الشمس سعة العبوة 1.5 لتر بالإضافة إلى عبوة سعة 500 مل هدية، كل هذا العرض فقط بسعر 35.95 ريال سعودي للربطة بدلاً من 48.95 ريال.

أرز الوليمة مزة بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 64.95 ريال سعودي بدلاً من 80.95 ريال.

كرتونة دجاج ساديا مجمد بها 10 حبات وزن الحبة 1000 جرام بسعر 131.95 ريال سعودي بدلاً من 154.95 ريال.

عروض البقالة الأسبوعية من أسواق العثيم

جرين فارمز أرز هندي كلاسيك وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 74.95 ريال سعودي بدلاً من 88.75 ريال.

العائلة أرز بسمتي أبيض وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 67.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال.

زيتون ايديال أسود وزن العبوة 250 مل بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 12.50ريال.

زجاجة زيت زيتون الوزير، وزن 500 ملل، سعر العبوة 17.95 ريال بدلاً من 21.75 ريال.

زيت زيتون بيوتي عبوة زجاج، وزن 500 ملل، سعر الحبة 10.95 ريال بدلاً من 18.50 ريال.

زيت صني أو زيت شروق دوار الشمس 1.5 لتر، سعر الحبة 12.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

علبة سمن فارم، وزن 800 جرام، سعر الحبة 36.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

ماكينة حلاقة للرجال من جيليت بلو 3 شفرات، 6 قطع، بسعر 25.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال.

ماكينة حلاقة نسائية من جيلايت سمبلي 4 حبات، بسعر 16.95 ريال بدلاً من 30.95 ريال.

طقم فرشاة أسنان أورل بي حجم وسط، 2 قطعة، 40 / 50، سعر الحبة 15.95 ريال.

مفارش سفرة هلا 100 قطعة × 100 سم + 1 مجاناً، سعر الرابطة 7.95 ريال بدلاً من 13.75 ريال.

عروض الأجبان