شوف عروض العثيم اليوم و لمدة 10 أيام خصم يصل ل 60% وحتي نهاية نوفمبر 2022

سوق العثيم يتم تواجده في المملكة العربية السعودية، كما أنه يعمل على تقديم أكبر العروض مع الخصومات القوية والرائعة للغاية خلال شهر يناير الحالي، كما أن تلك العروض والخصومات التي تقوم شركة العثيم بتقديمها يتم تواجدها وتوافرها على كافة المستلزمات والمنتجات التي يرغب بها ويريدها جميع الأعمار المتنوعة على كل المستحضرات الغذائية وكذلك على كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية غيرها من المنتجات التي تتواجد في الهايبر.

عروض العثيم المملكة العربية السعودية

تكون شركة العثيم شركة مساهمة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها من أكبر وأقوى السلاسل المتواجدة بالمنزلة التي يكون رقمها اثنان في السوق المركزي من جهة المبيعات بعد سوق بنده الذي يكون تابعًا لمجموعات صافولا.

كما أن مجلة تدعى فوربس يتم تواجدها في أمريكا قد استطاعت تصنيف هايبر العثيم في سنة 2016 على أن هذا الهايبر يعد من الأسواق الكبيرة والشهيرة من مائتي شركة متواجدين في العالم العربي.

عروض العثيم المملكة العربية

400 جرام من مبيض القهوة الغذائي العلب يكون بسعر 7.95 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.

100 مل من معجون الأسنان المبيض من النوع سيجنال يكون بسعر 6.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

100 حبة من شاي بريتش الإنجليزي يكون بسعر 7.95 بدلًا من 13.25 ريال سعودي.

الحلاوة الحلواني السادة مقدار 500 جرام يكون بسعر 12.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

2.6 لتر من المقلاة الكهربائية نوعها هومر تكون بسعر 189 بدلًا من 327 ريال سعودي.

تخفيضات الععثيم