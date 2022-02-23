نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض بنده المثيرة على الهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية حتى 1 مارس بخصومات مذهلة لا تفوتها Panda في المقال التالي
عروض بنده المميزة نقدمها لكم مباشرة من خلال مجلة هايبر بنده الأسبوعية الجديدة بخصوماتها المميزة أول بأول. فالآن تزداد البحث بشكل كبير ومتزايد في جميع أنحاء العالم وذلك لاقتراب عيد الأم، والجميع يبحث عن هدية مميزة وجميلة تعبر عن حبهم لأمهاتهم. لذلك نقدم لكم أفضل العروض المميزة على الهواتف الذكية ومختلف الأجهزة الكهربائية التي تساعد أمهاتنا في توفير الوقت والمجهود. عيد سعيد على جميع الأمهات ونتمنى لهم طول العمر والصحة الجيدة.
أقوى عروض بنده على الهواتف الذكية بخصومات مذهلة
استمتع معى عروض وتخفيضات بنده وهايبر بنده المميزة على الهواتف الذكية الجديدة، وكذلك مختلف الأجهزة كالكهربائية والأجهزة المنزلية.
- وصل حديثاً ولأول مرة في فروع هايبر بنده هاتف أوبو أي 55 المميز بمواصفاته العالية. حيث يتميز بشاشة مقاسها 6.5 بوصة، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 2+2+50 ميجا بيكسل. بالإضافة لرامات بسعة 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجا بايت، والمعالج هو أوكتا كور. كل هذا بسعر 849 ريال سعودي.
- خصم 50 ريال على هاتف شاومي ريدمي 9 أي، بشاشة حجمها 6.5 بوصة، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بكسل، والأمامية بدقة 5 ميجا بكسل. كما يحتوي على ذاكرة عشوائية مساحتها 2 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 32 جيجا بايت ومعالج الجهاز هو أوكتا كور. بسعر 369 ريال بدلاً من 419 ريال سعودي، كما يتوفر الجهاز بثلاث ألوان هما الرمادي والأزرق والأخضر.
-
تخفيضات هايبر بنده القوية على الأجهزة المنزلية
- اشتري قدر ضغط ألومنيوم السيف، حيث متوفر منه الحجم الأكبر وهو 11 لتر، بسعر 147 ريال بدلاً من 163 ريال سعودي، ووفر 16 ريال.
أجدد عروض بنده عيد الأم على الأجهزة الكهربائية بخصومات جبارة
- احصل على خصم 60 ريال على خلاط يدوي من مولينكس يساعدك في ضرب البيض وكذلك في عمل الكريمة، بسعر 109 ريال بدلاً من 169 ريال سعودي.
- وفر 70 ريال على قلاية ماركة مولينكس، تتميز بأنها قلاية عميقة حيث أن سعتها 1 كيلو جرام. مقابل 209 ريال بدلاً من 279 ريال سعودي.
- خصم مميز 150 ريال على عجانة مع وعاء عميق من سينكور يمكنك من عمل ألذ وأفضل الحلويات كالتورتة والكريمة وغيرها الكثير. كما تعمل بقوة 3620 واط. بسعر 299 ريال بدلاً من 449 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ