شوف عروض هايبر بنده المذهلة على مقاضي البقالة

خصومات كبيرة وتخفيضات متنوعة تجدونها ضمن عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع. تتنوع العروض على مقاضي البقالة المختلفة من الأغذية المعلبة والحلويات الجاهزة. كما توجد عروض على عدة أنواع مختلفة من اللحوم الطازجة والمجمدة، وكذلك تخفيضات على اللحوم المفرومة وقطع اللحم بالعظم وبدون عظم. كما توجد خصومات على الأسماك والدواجن المبردة.

عروض هايبر بنده

شرائح خبز لوزين أسمر وزن 600 جرام احصل على حبتان مقابل 10 ريالات بدلا من 11.5 ريال بخصم ريال ونصف.

اشتري حبتين من فطيرة الجبنة لوزين أو كرواسان مقابل 11 ريال بدلا من 12.5 ريال.

خبز البطاطا يومي أو خبز توست أبيض سعر الحبة 2.95 ريال بدلا من 4.25 ريال.

خبز التورتيلا الاصلي سويتز وزن 360 جرام سعر الحبة 11.95 ريال بدلا من 13.95 ريال.

خبز البرجر بالسمسم فوشية كيس يحتوي على 6 حبات بسعر 2.5 ريال بدلا من 3.5 ريال.

2 حبة من كعك الحفلة بالفانيلا بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 17.5 ريال بخصم يصل إلى 6 ريالات وأكثر.

حبتان من شابورة قراميش أصلية وزن الحبة 375 جرام بسعر 10.95 ريال بدلا من 15.90 ريال بخصم خمس ريالات.

عروض بنده

كيلو من قطع سكالوب بقري برازيلي مقابل 39.95 ريال بدلا من 49.95 ريال بخصم عشرة ريالات.

احصل على كيلو من برجر بقري برازيلي بسعر 27.95 ريال بدلا من 39.95 ريال.

كيلو من ستروجانوف بقري برازيلي مقابل 37.95 ريال بدلا من 46.95 ريال.

روستو بقري برازيلي بسعر 38.95 ريال للكيلو بدلا من 46.95 ريال.

نقانق بقري برازيلي سعر الكيلو 28.95 ريال بدلا من 39.95 ريال.

احصل على خروف روماني كامل بسعر 999.95 ريال بدلا من 1149.95 ريال بخصم قدره 149 ريال. أو نصف خروف بسعر 514.95 ريال بدلا من 579.95 ريال.

اشتري ربع خروف روماني أمامي أو خلفي مقابل 264.95 ريال بدلا من 299.95 ريال.

عروض بنده

مشكل ديلوكس مملح باجة وزن 450 جرام سعر الحبة 31.95 ريال بدلا من 50.25 ريال.

قهوة الاصلي ماكسويل وزن 869 ريال سعر الحبة 69.95 ريال بدلا من 117.25 ريال.

كريك كارميل رويال سعر الحبة 25.95 ريال بدلا من 38.95 ريال.