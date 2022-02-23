الآن تردد قناة بين سبورت الإخبارية المفتوحة 2022 علي النايل سات

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محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة بين سبورت الإخبارية المفتوحة 2022 علي القمر الصناعي المصري النايل سات من أهم ترددات قنوات النايل سات التي يبحث عنها الجمهور المصري والعربي العاشق لمشاهدة أحدث الأخبار الرياضية العربية والعالمية حيث تقوم القناة بعرض مجموعة من أهم البرامج الرياضية بالإضافة إلي أهم أخبار الكرة وملخص لأهداف اليوم في كل البطولات ويتابع القناة عشرات الآلاف يوميا نظرا لجودة بث القناة والمحتوي الحصري والرائع المقدم من القناة حيث استطاعت قناة بين سبورت الإخبارية المفتوحة حجز مكانه كبيرة وسط أقوي القنوات الرياضية والفوز بحب الجمهور المصري والعربي.

تردد قناة بين سبورت الإخبارية المفتوحة

تعد قناة بين سبورت الإخبارية المفتوحة من أكثر القنوات التي يتم البحث عن ترددها علي محركات البحث نظرا لنقل القناة مجموعة من أقوي البطولات العالمية بشكل حصري داخل الوطن العربي علي قنواتها المشفرة وتقوم بين سبورت بعرض ملخصات أهداف المباريات وجميع الأخبار الخاصة بالبطولات علي قناتها المفتوحة لذا يقوم الآلاف من محبي ومتابعي البطولات الرياضية بمتابعة القناة وتردد القناة هو:

القمر : يوتلسات 8 غرب.

التردد العام : 11013 أو 12604.

الاستقطاب : افقي H.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أهم الأعمال التي تعرض علي قناة بين سبورت الإخبارية المفتوحة

تعرض قناة بين سبورت الإخبارية المفتوحة مجموعة من أقوي البرامج الرياضية التي تغطي البطولات العربية والعالمية والتي لاقت استحسان الجمهور العربي وتقوم القناة بعرض أخبار بطولات كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وتغطي بطولات التنس العالمية وجميع أخبار البطولات القارية والعالمية مثل كأس العالم و بطولة دوري أبطال أوروبا كما يعرض علي القناة ملخص لأهداف اليوم داخل النشرة الإخبارية اليومية.

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