تردد قناة الزمالك Zamalek الجديد 2022 علي نايل سات ومتابعة أخبار نادي الزمالك

لا شك في أن نادى الزمالك من أعرق الفرق الرياضية وأكبرها على مر تاريخ الكرة المصرية، وله جمهور كبير وعريق مثله، فقد حلم جمهور النادي الزمالك بأن يكون لناديهم المفضل قناة خاصة به وتحمل اسمه وتعبر عنهم سوف يتحول من حلم إلى حقيقة، وقد صرح المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بانطلاق إشارة البث التليفزيوني لقناة النادي الزمالك قريبا وأعلن عن تردد القناة في الصحف ومواقع البحث الاجتماعي، ويتصدر هذا الخبر أهم الأخبار على الساحة الرياضية، وقد هنأ رئيس النادي الزمالك جمهوره الحبيب بانطلاق القناة، وقد كشف الموقع الرسمي لنادى الزمالك عن انعقاد مؤتمر صحفيا قي حضور رؤساء ومندوبى الأندية المختلفة من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وسيتضمن هذا المؤتمر الذي سوف يقيمه المستشار مرتضى منصور ردا منه حول بعض القرارات التي صدرت مؤخرا من اتحاد الكرة، ومن المفترض أن تهتم قناة الزمالك بنقل أخبار الزمالك وأخبار اللاعبين، هذا وبالإضافة إلى نقل مباشر لجميع مباريات نادى الزمالك، وأنشأت القناة بأحدث التقنيات قي نقل المباريات مباشرة إلى الجمهور بجودة عالية، بالإضافة إلى عرض استوديو تحليلي لتغطية المباريات، وعرض أهم العروض المقدمة للنادي من خلال نخبة من الرياضيين والإعلاميين.

قناة الزمالك zamalek TV

بعد انتظار طويل من قبل جمهور النادي الزمالك لانطلاق قناة تعبر عنهم وعن ناديهم المفضل ومع بداية العام الجديد 2020 أصبح الحلم حقيقة وانطلق البث التجريبي لقناة الزمالك لأول مرة، وقام بتصوير البرومو وعرضه نخبة من نجوم النادي السابقين والحاليين.

تردد قناة الزمالك الجديدة zamalek TV 2022

اسم القمر: النايل سات.

التردد : 11449 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

برامج قناة الزمالك zamalek TV:

هناك العديد من البرامج المتنوعة تخطط هيئة القناة تقديمها، ويقوم بتقديم تلك البرامج كوكبة من ألمع نجوم الكرة المصرية، ومن المقرر أن يقوم السيد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بتقديم برنامج هو أيضا، وسوف تبدأ القناة في بث برامجها للجمهور في مساء 11 يناير الجاري، فسوف تقدم العديد من البرامج الرياضية، والحوارية، ونقل مباشر لمباريات نادى الزمالك، ومن الجدير بالذكر أنه يرجع الفضل لسيادة المستشار مرتضى منصور فهو صاحب فكرة انطلاق قناة للنادي يلتق به وبإنجازاته الكروية.