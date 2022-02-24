نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم في الفترة من الأربعاء 23 فبراير وحتى الثلاثاء 1 مارس 2022م في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية هي واحدة من أهم العروض التي دائما ما يحرص المواطن السعودي على متابعتها، حيث تقوم أسواق العثيم بعمل عروض تنافسية بأسعار متفاوتة على مختلف المنتجات لتناسب جميع الأذواق والمستويات، وتلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والغير غذائية والسلع الإستهلاكية والأدوات المنزلية وغيرها من المنتجات التي لاغنى عنها.

نبذة عن أسواق العثيم

أسواق العثيم السعودية قد تم تأسيس هذه الشركة منذ عام 1980 بهدف فتح العديد من المراكز للبيع بالجملة والتجزئة وتوسيع نطاق دائرة العمل، وتعمل شركة أسواق العثيم في بيع المواد الغذائية والغير غذائية وكان عام 1990 هو نقطة الانطلاق للشركة حيث بلغ عدد الأسواق حوالي أربعة عشر سوق، وتم تطبيق نظام جملة المستهلك بكافة الأسواق التابعة لشركة العثيم، لتصبح أسواق عبدالله العثيم واحدة من الأسواق الرائدة في هذا المجال، وضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الشركة لدعم نموها وتطورها قامت بافتتاح عدد من المستودعات المجهزة بأعلى أساليب التخزين الجاف و المبرد، وحرصا من الشركة على تقديم أعلى مستوي من الخدمة لعملائها فقد قامت بزيادة عدد سيارات التوزيع لتسهيل التعامل مع الموردين.

مجلة عروض أسواق العثيم في الفترة من الأربعاء 23 فبراير وحتى الثلاثاء 1 مارس 2022م

تقدم أسواق العثيم لهذا الأسبوع مجموعة من العروض الحصرية في الفترة من الأربعاء 23 فبراير وحتى الثلاثاء 1 مارس 2022م أو حتى نفاذ الكمية، ويتم معرفة هذه العروض من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بالبروشور لهذا الاسبوع.

عروض العثيم على التجهيزات المنزلية

صانع طعام كينوود بسعر 199 ريال المئة بدلاً من 275 ريال سعودي، هناك العديد من الاستخدامات لصانع الطعام، فهو يسرع من عملية طهي وإعداد الوجبات، و يمكن استخدامه في بشر وتقطيع وفرم الخضروات والفواكه وأيضًا فرم اللحوم والدواجن، وغيرها من الاستخدامات.

كولين قدر ضغط كهربائي سعة 10 لتر بسعر 269 ريال بدلاً من 439 ريال سعودي، القدر الكهربائي يوفر الكثير من الوقت و المجهود في إعداد الطعام.

هناك عدة شركات تابعة للعثيم مثل العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير، دار الخيول للمقاولات، القصيم للتنمية، و سفوري لاند.