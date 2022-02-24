شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 40% تسوق الآن

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عروض اكسترا في السعودية، شركة اكسترا من أكثر الشركات الكبيرة والمعروفة في المملكة العربية السعودية والتي تتخصص في بيع الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمول وأجهزة المنزل الحديث، وتقوم شركة اكسترا بعمل عروض على كل الأقسام في الشركة، وذلك لكي يتمكن العملاء من شراء هذه الأجهزة بأسعار مخفضة ومناسبة لكل الأشخاص.
عروض اكسترا اليوم خصم من 30 ل 60% على هذه المنتجات
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من الشركات المميزة حيث نجحت الشركة في تصنيع مجموعة من الأجهزة الكهربائية وأجهزة المنزل المختلفة التي دائماً ما يبحث عنها العملاء ويتم ذلك في المصانع الخاصة بشركة اكسترا، وتقوم شركة اكسترا بعمل عروض مميزة على كل الأقسام المتاحة لديها في الشركة وأيضاً على الأجهزة التي تقوم بتصنيعها.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على سعر تليفزيون ال جي 65 بوصة فائق الوضوح ذكي 8299 ريال سعودي بدلاً من سعر 26499 ريال سعودي.
- سعر دفاية سيراميك كلاس برو 2000 وات لون أبيض 199 ريال سعودي بدلاً من سعر 299 ريال سعودي.
- سعر دفاية سيراميك كلاس برو 2000 وات ديجيتال لون ابيض 249 ريال سعودي بدلاً من سعر 349 ريال سعودي.
- سعر دفاية زيتية كلاس برو 2200 وات ثلاث مستويات للحرارة 11 ريشة لون أبيض 309 ريال سعودي بدلاً من سعر 449 ريال سعودي.
- سعر مكنسة كهربائية هومر مكنسة كهربائية 299 ريال سعودي بدلاً من سعر 359 ريال سعودي.
- سعر بيسيل مكنسة كهربائية جاف ورطب 1500 وات 21 لتر رطب 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 749 ريال سعودي.
- سعر بيسيل مكنسة كهربائية 0.5 لتر 520 واط لون أزرق 299 ريال سعودي بدلاً من سعر 399 ريال سعودي.
- سعر مكنسة هوفر لغسيل السجاد 1200 واط بتقنية سبين سكراب للتنظيف العميق 1199 ريال سعودي بدلاً من سعر 1699 ريال سعودي.
- سعر شواية تيفال الكهربائية 2000 واط لون معدني 299 ريال سعودي بدلاً من سعر 339 ريال سعودي.
- سعر إل جي مايكروويف 56 لتر سمارت 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1499 ريال سعودي.
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