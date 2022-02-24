نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحل النهائى لمنع رطوبة الحوائط والجدران والتخلص من العفن نهائيا وللأبد فكرة ناجحة مليون في المئة في المقال التالي
عمر شويل - جدة الحل النهائى لمنع رطوبة الحوائط والجدران والتخلص من العفن نهائيا وللأبد فكرة ناجحة مليون في المئة - ثقفني
الحل النهائى لمنع رطوبة الحوائط والجدران ، سؤال يطرح كثيراً كيف يمكن التخلص من رطوبة الحائط وعفن الجدران، فبعض السيدات تعاني من رطوبة الحائط والعفن الشديد الذي ينتج عنها كثير من النتائج السلبية كالإصابة بالأمراض وغيرها، وبالإضافة إلى ذلك فالرطوبة أو العفن تعطي شكل ومظهر للمنزل لا تقبله أي سيدة منزل ولذلك تقوم بالبحث كثيراً عن طرق تساعدها أن تتخلص من هذه المشكلة الصعبة جداً، ومن خلال هذا الموضوع سوف نوضح لكم أسهل طرق لمنع رطوبة الحائط.
الحل النهائى لمنع رطوبة الحوائط والجدران
يوجد العديد من الطرق الذي يمكن أن يتم اتباعها لامتصاص رطوبة الخائط ومنعها بشكل نهائي ومنها ما يلي:
- في البداية يجب أن يتم تهوية المكان بشكل جيد في الصباح عن طريق فتح النوافذ والشرفات حتى يدخل إليه الهواء وأشعة الشمس، فهذا يساعد على تغير هواء المكان والحد من تكاثر الفطريات.
- يكون من الأفضل إذا تم اختيار الزجاج المزدوج ليكون من السهل المحافظة على درجة حرارة مرتفعة في المنزل.
- من الممكن أن يتم استعمال الفحم لأنه من المواد الذي تساعد على امتصاص الرطوبة بالمنزل، وفقط يتم وضع قطعة من الفحم داخل صندوق محكم الغلق والقيام بعمل ثقوب صغيرة بالغطاء ويتم تغيير قطعة الفحم مرة واحدة بكل أسبوع.
- يمكن القيام بتركيب نظام للتهوية الميكانيكية وتحديداً بالغرف الذي لا يوجد بها أي نوافذ أو شرفات.
- كما يمكن أن يتم استخدام الملح فهو يساعد على امتصاص الرطوبة من المنزل، فعليك بوضع كمية من الملح الخشن في أحد الأماكن الموجود بها الرطوبة وانتظري لبضعة أيام وسوف نلاحظ الفرق الكبير عن طريق قطرات الماء التي تتراكم على الزجاج.
- لا يمكن أن تتم عملية تجفيف الملابس في غرفة مغلقة لأن المياه تتبخر وتتراكم على الجدران ويفضل أن يتم اختيار مكان مناسب للقيام بهذا.
- ثم يجب أن يتم طلاء النوافذ الخشبية لمنع رطوبة الحائط ونمو الفطريات.
- لابد من القيام بتصليح التشققات التي توجد على الجدران حتى تمنع من حدوث مشكلة تسرب المياه التي يكون من الصعب معالجتها مع مرور الوقت.
- من الممكن أن يتم إزالة الرطوبة باستخدام مزيل الرطوبة الذي يتكون من هلام السيليكا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ