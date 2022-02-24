كم يوم تبقى علي رمضان 2022 

كم يوم تبقى عن رمضان 2022 مع انتصاف شهر رجب بدأ المسلمون ينتظرون حلول شهر رمضان، والذي لم يعد يفصلنا عنه سوى شهر فقط تقريبا، ويعتبر شهر رمضان من الشهور المفضلة لقلوبنا جميعا من صغير وكبير فهو شهر القرآن الذي تعم فيه الخيرات والمسرات، حيث يقوم كل منزل بتعليق الزينة في الشوارع احتفالا بهذا الشهر الفضيل، كما تستعد موائد الرحمن لاستقبال ضيوف هذا الشهر، لذا فالجميع يرغب في معرفة موعد الشهر الفضيل وما يتبقى من أيام على بداية الشهر.

كم يوم تبقى عن رمضان 2022

شهر رمضان هو أحب الشهور وأقربها إلى قلوب المسلمين في كافة أنحاء العالم العربي والإسلامي، حيث يؤدي فيه المسلم أحد أركان الإسلام الخمس وهو الصيام، وعلى الرغم من وجود بعض المسلمين الذين يؤدون صيام النوافل في غير رمضان إلا أن صيام هذا الشهر يختلف عن باقي الشهور سواء في الروحانيات أو الثواب، وهذا العام سيأتي شهر رمضان يوم 2 من أبريل 2022، لذا يتبقى 38 يوم على بداية الشهر.

موعد رؤية رمضان 2022

وفقا للبحوث والدراسات الفلكية، فإن شهر رمضان المبارك يوافق يوم 2 أبريل 2022، الذي يوافق 29 من شهر شعبان المحرم، ولكن انتظار موعد رؤية هلال رمضان من الطقوس الدينية التي اعتاد عليها المسلم منذ ولادته، والذي يحدد موعد بداية شهر رمضان المبارك، ويكون ذلك اليوم هو أول صلاة تراويح وأول سحور، و اعتادت الدول العربية على رصد هلال رمضان بواسطة اللجان المختصة في يوم 29 من شهر شعبان، فإذا تم رصد هلال رمضان يكون اليوم هو المتمم لشهر شعبان وغرة رمضان، وفي حالة عدم ظهور الهلال يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان، وبعد ذلك اليوم تكون غرة رمضان.