شوف عرض سوا 65 ريال لمدة شهر مكالمات

تعرف على عرض سوا 65 ريال لمدة شهر مكالمات حيث توفر شركة الاتصالات السعودية STC لجميع عملائها في المملكة العربية السعودية العديد من العروض على المكالمات والرسائل وباقات الانترنت المختلفة وذلك من أجل الاستفادة بأقل تكاليف ممكنة وإليكم خلال هذا المقال عروض سوا من اتصالات لمدة شهر كامل.

عرض سوا 65 ريال لمدة شهر مكالمات

يعتبر هذا العرض من العروض المناسبة من شركة الاتصالات التي يمكن أن يستفيد منها أصحاب الدخل المحدود على الباقات في المكالمات والرسائل على مدار الشهر ويتمثل هذا العرض فيما يلي:

يأخذ العميل 500 دقيقة صالحة للمكالمات مع كافة الشبكات المحلية في السعودية.

كذلك توفر هذه الباقة 5 جيجا بايت إنترنت متعدد الاستخدامات.

يمكن أن يستخدم العميل 2 جيجا بايت ليستخدم مواقع التواصل الاجتماعي.

سعر الباقة الشهرية من هذا العرض 65 ريال سعودي، ولكن لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

بينما يكون سعر الباقة بعد إضافة رسوم ضريبة القيمة المضافة 5 ريال سعودي.

يستطيع العميل أن يشترك بهذه الباقة الشهرية من خلال إرسال رسالة على رقم 900.

على أن تتضمن هذه الرسالة 7065.

ثم ينتظر حتى يتم إرسال رسالة للبريد الإلكتروني التي تتضمن التأكيد.

تفعيل عرض سوا 65 ريال عن طريق الموقع الرسمي

أما عن الطريقة التي من خلالها يمكن لعملاء الشركة تفعيل عرض سوا لمدة شهر واحد فتشمل القيام بالخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة .

بعد ذلك يمكن الدخول إلى الصفح الخاصة بعرض سوا 65.

ثم انقر فوق زر التنشيط.

عليك تسجيل الدخول، وذلك من خلال حسابك الخاص إذا كان لديك حساب على الشركة.

انتظر حتى يتم استلام الرسالة التي تحتوي على كود تفعيل الاشتراك في الباقة.

عرض سوا 30 ريال لمدة شهر مكالمات

أما عن هذا العرض فيتضمن أيضاً العديد من المميزات التي تشمل ما يلي: