اللحظات الأخيرة في حياة المُنشد الكويتي الطفل شبل يام

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محمد سياف - ابو ظبي - توفي المُنشد الكويتي الطفل حسين العجمي المشهور بشبل يام اليوم متأثرا بإصابته بحادث مروري تعرض له منذ أيام أثناء عودته من المملكة للكويت، وسيطرت حالة من الحزن الشديدة لمتابعيه ومحبيه.

ونشر العديد من رواد المواقع التواصل تغريدات التعازي التي تضم كلمات الرثاء والحزن مقرونه له بالدعاء والرحمة ولأهله بالصبر والسلوان، ومن التغريدات “لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنّا لله و إنّا إليه راجعون. الله يرحمه ويعوّضه بشبابه الجنة ويلهم والديه وأهله الصبر والسلوان.

وأيضا أبيات شعر لرثاء شبل يام.

من هو شبل يام

هو منشد كويتي اسمه حسين العجمي وقد اكتسب شهرة كبيرة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح حديث لكثير من الناس نتيجة لصوته الرقي الجميل وحساسة الصوت، اشتهر بشجاعته في مواجهة الجمهور بالغناء.

اشتهر أيضًا بنشر مقاطع مرئية ينشد من خلالها شيلات شبل يام أو شيلات خليجية عبر حساباته العديدة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل منصة اليوتيوب ويتابعه عليها قرابة 90 ألف مشاهد وانستقرام ويتابعه اكثر من 300 ألف متابع رغم حداثة سنة فهو لم يتجاوز العرض الأول من سنة وبسبب المشاهدات الكبيرة أصبح من أبرز مشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

ويذكر أن الطفل حسين العجمي نشر عدد من التويت رات نذكر منها “واذا بتعرف ويش احلى شعور أنا أقولك .. اذا شفت محبة ناس لك من عيونهم تنسى كل تعب وكل مرض وكل هم يعجز لساني عن الوصف لكن الله يوفقكم جميع ويجعلني عند حسن ظنكم ومحبتكم تاج فوق راس.

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