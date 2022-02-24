لماذا كان الإسراء و المعراج ليلاً ؟ .. من روائع خواطر الشيخ الشعراوي

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محمد سياف - ابو ظبي - يأخذنا فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في رحلة الإسراء و المعراج عبر تفسيره الممتع و المبهر لأوائل سورة الإسراء.

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) (اية ”1″)

و التركيز هنا علي خاطرة الشيخ الشعراوي علي سبب توقيت الإسراء و المعراج بوقت الليل ولم يكن بالصباح أو أي وقت آخر بالنهار.

لماذا كان توقيت الإسراء و المعراج بالليل و لم يكن بالنهار ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

“سبحان الذي أسرى بعبده ليلا”

طيب ما هو الإسراء و السري ميكنش إلا ليل

أما قال لك ده بده يؤكدها

ليه ؟

قام قال أن واحد ممكن يقول مكنش بالنهار ليه ؟

قام قال لك: لتصل المعجزة غيبا يؤمن به من يصدق رسول الله

أما بالنهار فالناس تشوفه ( الرسول) رايح و هو جاي ، فتبقي المسألة حسية . فأين ايمان الغيب هنا ؟

أما في الليل يبقي المستور ده .. فعشان لما نحدث نشوف ، فالمؤمن يصدق ، لذلك لما ابو جهل سمع الحكاية دي … فراح طاير علي المسجد ، يقول: صاحبكم يحدث انه مشي من مكة الي بيت المقدس، فواحد يضع يده علي راسه (من المفاجأة أو لصعوبة تصديقه الخبر) و واحد يتعجب و يقلبها و واحد يرتد و يقول ان قال هذا فلن نتبعه.

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إذن صنعها الله محك ليكيل الإيمان حتي لا يبقي مع رسول الله الا اللي عنده يقين ، لأنهم هيحملوا دعوة ، و دعوة كبيرة ميجيش فيها هش …. لذلك شوف ايمان الصديق “ان كان قال فقد صدق” إذن عمدته ( مرجعه) في المسألة ان يقول … قالوا اتصدقه ؟ قال (سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه) أنا اصدقه في أبعد من هذا … أنا أصدقه في خبر السماء ينزل عليه الوحي .. ما دام صدقته في هذا آأكذبه في دي ؟!

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