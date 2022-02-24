انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف فسر الشعراوي رؤية الرسول مشاهد يوم القيامة قبل حدوثها؟ .. من روائع خواطر الشعراوي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يأخذنا فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في رحلة الإسراء و المعراج عبر تفسيره الممتع و المبهر لأوائل سورة الإسراء ” سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير” (اية ”1″)

و التركيز هنا علي خاطرة الشيخ الشعراوي في تفسيره رؤية الرسول مشاهد من يوم القيامة أثناء الإسراء و المعراج، مع أن القيامة لم تقم بعد ؟

لنريه من آياتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم “سبحان الذي اسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير “ للحق .. الآية دي تعرضت للاسراء بس .. و كما تعرضت للمسألة في اجمالها .. اولاً “من” و “الي” ادي حاجة.. و فيه “لنريه من اياتنا” بين المين و الي .. فإذا حدثنا الرسول عما رأي يبقي بيفسر القرآن ولا لااا؟ و لو مكنشي قال لنا انى شفت كذا و عملت كذا … كنا نقول فين الآيات … يبقي اذا القران ادي اللقطة الملزمة لبيان الرسول “و انا علينا جمعه و قرانه ثم انا علينا بيانه ” ما دام من و الي .. ادي البدء و ادي الغاية .. و لنريه من اياتنا … اياتنا يعني الأمور العجيبة …. يعني كان ذلك يتطلب أن يقول الرسول شيئا … يقول شفت كذا و شفت كذا و شفت كذا … و صليت بالانبياء.. كل ذلك داخل في ” لنريه من اياتنا “

مشاهد يوم القيامة و المشككين في رؤية الرسول لها .

يجي بقي المشككين يقولوا بقي ايه ده بيقول ” ثم رأيت اناسا اظفارهم من نحاس يخمشون بها وجوههم و صدورهم …فقلت يا اخي يا جبريل : من هؤلاء ؟” من دولي ” قال ( سيدنا جبريل ) الذين يقعون في أعراض الناس و يغتابونهم “ (المشككين) : طيب ده لسه هم فين ؟!! و شاف (الرسول) ايه يقول ” و دي إمرأء و شافها شمطاء قال (سيدنا جيريل) له : دي الدنيا … و رأى (الرسول) أناس بتقرض ألسنتهم بمقارض من حديد .. قال من دول .. قال(سيدنا جبريل) له: “دول خطباء الفتنة اللي بيزينوا للحكام الباطل اللي هما بيعملوه “ طيب دول لسه فين .. دول لسه في الأخرة ؟!

تفسير و رد الشعراوي علي المشككين في رؤية الرسول لمشاهد يوم القيامة؟