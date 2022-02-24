نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الخميس الأخير من فبراير وتنزيلات رائعة على السلع الطازجة في المقال التالي
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع فبراير 2020، من المراكز التجارية المشهورة جدًا ومعروفه في المملكة العربية السعودية هي مجموعة شركات بنده وشركات التجزئة الغذائية الموجودة في كافة أنحاء المملكة التي تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات التي تحتاج إليها جميع المنازل بأسعار منافسة لجميع الأسواق ويوجد داخلها ركن خاص بالأدوات المنزلية وركنه الأجهزة الكهربائية والأدوات الإلكترونية وركن خاص بالمواد الغذائية وكافة أنواع المنظفات وإليكم خلال هذا المقال بعض العروض التي تقدم داخل هايبر بنده لشهر فبراير 2022 بمناسبة نهاية فصل الشتاء.
عروض هايبر بنده ثلاث أيام لنهاية الأسبوع الثالث من شباط وخصومات جذرية على اللحوم والدواجن والأسماك
هايبر بنده السعودية
من الشركات التجزئة الغذائية المشهورة جدًا في دول الوطن العربي والشرق الأوسط هي مجموعة شركات هايبر بندة والتابعة لمجموعة شركات صافولا وهي مجموعة كبيرة من الشركات والمهمة جدًا في المملكة العربية السعودية، ويفضلها عدد كبير من المواطنين خلال دول الوطن العربي والمملكة العربية السعودية.
عروض هايبر بنده لآخر فبراير 2022
تقدم مجموعة الشركات باندا مجموعة من العروض على منتجاتها كل أسبوع تقريبا وعليكم عروض هذا الأسبوع في ما يلي:
- عروض بنده اليوم برجر بقري السنبلة سعر الكيس 20 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة أفخاذ الدجاج غليظة مجمدة ساديا 2 حبه بسعر 15 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم أجنحة دجاج غليظة مجمدة ساديا 2 حبه بسعر 15 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة مكعبات الثوم المهروس السنبلة سعر الكيس 15 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده بطاطس مقلية السنبلة سعر الكيس 15 ريال سعودي .
- عروض بنده هذا الاسبوع ملوخية وليم 4 حبات بسعر 10 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده بامية وليمة 4 حبات بسعر 10 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة إكسترا بامية 2 حبه بسعر 15 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية نقانق دجاج بالجبنة داري 4 حبات بسعر 15 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي خضروات ممتنا 4 حبات بسعر 15 ريال سعودي.
- عروض بنده جده فطيرة ساديه وليمة 3 حبات بسعر 10 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم لب المانجو سعر الكيس 10 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده بطاطس مقلية رفيعة داري سعر كيس 10 ريال سعودي.
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