نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير السعودية على الجوالات.. أضخم مهرجان تنزيلات أسعار الهواتف الذكية الآن في المقال التالي
عروض جرير السعودية، العروض الخاصة بمكتبات جرير لكل أسبوع من الموضوعات مهمة والتي ينتظرها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن مجموعة jarir bookstore مكتبة جرير تقدم عروض خيالية على معظم المنتجات الموجودة بها وخاصًة الأدوات الإلكترونية وهذا ما يحتاج إليه الكثير من الأشخاص بعد تقدم التكنولوجيا بشكل كبير، وخلال عروض وتخفيضات جرير تصبح الأسعار مناسبة للجميع، وإليكم فيما يلي خلال السطور القادمة بعد الأخبار التي تخص مكتبات جرير.
عرض جرير اليوم على ملحقات الكمبيوتر وعلى الجوالات الذكية الحديثة
مكتبة جرير اون لاين
من أشهر المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية هي مكتبات جرير ولكن بعض الأشخاص يظنون أن مكتبة تكون خاصة ببيع الكتب والمستلزمات المدرسية فقط ولكن الامر ليس كذلك، مكتبات جرير كانت بالفعل في البداية متخصصة ببيع الأدوات المدرسية ولكن الآن أصبح بها عدد كبير جدًا من المنتجات وأكثر هذه المنتجات شهرة في جرير هي الأجهزة الإلكترونية، وتقدم جميع المنتجات بأسعار مناسبة للجميع.
عروض الجوالات في جرير السعودية فبراير
تقدم مجموعة مكتبات جرير مجموعة كبيرة من الخصومات على كافة المنتجات الموجودة بها بشكل أسبوعي وإليكم فيما يلي بعض العروض الخاصة بهذا الأسبوع:
- عروض جرير للجوالات جوال من هواوي واي 7 بريم سعة 64 جيجا بايت سعره مميز جدًا 647 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير هاتف سامسونج جالكسي جي g4 سعته التخزينية 32 جيجا بايت سعره 429 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير لينوفو اى 8 نوت سعته التخزينية 64 جيجا بايت سعره داخل العرض فقط 539 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات هواوي واي 6 بريم سعة 16 جيجا بايت سعره مميز للغاية 499 ريال سعودي.
- كود خصم جرير سامسونج جالاكسي سعة 128 جيجا بايت سعره 1079 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم جوال من سامسونج جالاكسي نوت 9 سعته التخزينية 128 جيجابايت بسعر 2599 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير سامسونج جالاكسي إس 10 سعته التخزينية 128 جيجابايت سعره 3289 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير جوال سامسونج جالاكسي أى 50 سعته التخزينية 64 جيجابايت سعره مميز داخل العرض 799 ريال سعودي
- تخفيضات جرير سامسونج جالاكسي جي 4 سعة 16 جيجا بايت سعره خاص داخل العرض 399 ريال سعودي.
- عرض جرير هاتف من سامسونج سامسونج جالاكسي جي 2 سعة 8 جيجا بايت سعره 275 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير جوال جالكسي اى 7 من سامسونج سعته التخزينية 128 جيجابايت سعره 979 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير للجوالات هاتف سامسونج جالكسي إس 10 سعة 128 جيجا بايت بسعر خاص داخل هذا العرض فقط 2499 ريال سعودي.
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