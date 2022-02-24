نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسواق عبدالله العثيم الترويجية وخصومات بمناسبة ذكرى يوم التأسيس في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، هايبر العثيم أو أسواق العثيم من الأماكن المشهورة جدًا في المملكة العربية السعودية والمعروفة وعروضها وتخفيضاتها المتميزة للغاية ويفضل هايبر العثيم مول عدد كبير جدًا من المواطنين في المملكة العربية السعودية ولذلك ينتظرون العروض الخاصة به على أحر من الجمر، وسيكون هذا المقال عن العروض التي سيقدمها مجموعة أسواق عبدالله العثيم خلال شهر فبراير وإذا كنت ممن يريد الاطلاع على هذه العروض فعليك بمتابعة هذا المقال الى نهايته لتطلع على هذه العروض.
عروض العثيم الطازج بالسعودية تنزل بخصومات في منتهى القوة على الأغذية ولوازم البيت
أسواق عبد الله العثيم السعودية
تنتمي أسواق العثيم السعودية إلى رجل الأعمال السعودي عبد الله صالح على العثيم والذي كان في البداية عبارة عن فرع صغير ميني ماركت في مدينة الرياض ولكن سرعان ما نجح هذا المشروع وأصبح من أكبر الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية ويوجد داخل هايبر العثيم مجموعة كبيرة من التخفيضات والعروض على العديد من المنتجات كما أنه يوجد به جميع الاحتياجات التي تحتاج إليها جميع المنازل و هايبر العثيم مشهور جدًا في جميع أنحاء المملكة.
عروض العثيم الاسبوعية السعودية فبراير 2022
تقدم مجموعة اسواق العثيم مجموعة من العروض على العديد من المنتجات وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:
- عروض العثيم اليوم الاثنين تورتة بكريمة شوكولاته وسط سعر الحبه 20 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم حجاب بالقشطه سعر الحبه 20 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية بسيمه بجوز الهند والمكسرات سعر الحبه 25 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم كريمة بريزيدون للطبخ 1 لتر بسعر 22.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين جبنه بريزيدون موزاريلا بيتزا سعر الحبه 7.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم دجاج مجمد سعر الحبه 128 ريال سعودي لكرتونه.
- عروض العثيم الاثنين اليوم ورق عنب اميفا سعر الحبه.12.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم صدور دجاج جلاتين طريه سعر الحبه 26.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب كريمه للكيك 4 حبات بسعر 14.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم لقمة القاضي رياض فود سعر الحبه 6.95ريال سعودي.
- عروض العثيم جده كريم كراميل رياض فود سعر الربطه 43.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم مياه هالي سعر الكرتونه 11.95 ريال سعودي.
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