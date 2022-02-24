شوف عروض اكسترا خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 70%

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عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تعد من ضمن الشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في قيامها بتقديم وعرض أكبر العروض مع الخصومات الرائعة والقوية التي تعمل شركة اكسترا على توفيرها وتقديمها، حيث أن تلك الشركة تكون متميزة في القيام بعرض وتقديم تلك الخصومات والعروض بالسعر الذي يتناسب ويتوافق مع كل فرد في المملكة العربية السعودية، وكذلك تعد شركة اكسترا من الشركات المتخصصة لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات من خلال التجزئة.
عروض اكسترا الأسبوعية خصومات من 20 وحتي 50% وحتي نهاية شهر فبراير
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من ضمن الشركات التي تختص لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات التي تتوفر من خلال شركة اكسترا حتى يتم توفيرها وتواجدها بسعر صغير وقليل مناسب ومتوافق مع كل شخص في المملكة العربية السعودية، إلى أن يقوم الشخص المقيم في المملكة العربية السعودية بأن يحصل وينال كل احتياجاته ومتطلباته، أما أن تكون من الأجهزة الكهربائية والأدوات والأجهزة المنزلية، كما أن شركة اكسترا تعد شركة مساهمة دخلت إلى الأسواق المالية والمركزية في المملكة.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على موقد النار مع أربعة أرجل من النوع هوميز القابلة للطي باللون الأسود يكون بسعر 169 بدلًا من 299 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا طقم شنط السفر المكون من ثلاث قطع مقاس 28 أو 24 أو 20 باللون الأزرق يكون بسعر 359 بدلًا من 498 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا كابل الشحن من أبل لايتنغ نوع سي 1 متر باللون الأبيض يكون بسعر 79 بدلًا من 89 ريال سعودي.
- هاتف من النوع تكنو كامون 18 برو سعة 128 جيجابايت 4 جي رام باللون الرمادي يكون بسعر 799 ريال سعودي.
- هاتف من النوع تكنو كامون 17 برو سعة 256 جيجابايت 4 جي رام باللون الفضي يكون بسعر 1199 ريال سعودي.
- فيفو إكس برو 60 سعة 256 جيجا بايت 5 جي رام باللون الأسود يكون بسعر 2499 ريال سعودي.
- سماعة الرأس اللاسلكية من النوع أوبو إنكو المقاومة للماء باللون الأبيض يكون بسعر 349 ريال سعودي.
- باد من النوع شاومي 5 حجم 11 بوصة سعة 256 جيجا بايت يدعم الواي فاي باللون الرمادي سعره يكون 1599 ريال سعودي.
- الخلاط اليدوي من النوع فيليبس فيفا 450 وات يكون بسعر 139 بدلًا من 149 ريال سعودي.
- الخلاط سموثي من النوع مولينكس 300 واط 600 مل باللون الفضي يكون بسعر 179 بدلًا من 199 ريال سعودي.
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