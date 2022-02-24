نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض العثيم لهذا الأسبوع بالمملكة العربية السعودية على الأغذية الطازجة في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية، من العروض المتميزة التي يقوم بتقديمها أسواق عبدالله العثيم هو عروض وتخفيضات الشتاء ويقوم بتقديمها خلال شهر فبراير من كل عام، وخلال هذه العروض تكون هناك أسعار جيدة للغاية على الكثير من المنتجات التي تحتاج إليها جميع المنازل، ولذلك تنتظر جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية العروض التي يقدمها هايبر العثيم خلال شهر فبراير هذا الأسبوع، وهذا هو الموضوع الخاص بمقال اليوم.
سوبر ماركت العثيم وعروض العثيم الطازجة وتخفيضاتها الرائعة اليوم
عدد فروع أسواق عبد الله العثيم في جدة
أسواق علي العثيم أو العثيم ماركت، مجموعة من الأسواق التجارية الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي تحتوي على مجموعة كبيرة من المنتجات التي تحتاجها جميع المنازل ويوجد لها فروع عديدة في المملكة العربية السعودية وأخرى موجودة خارج المملكة في دول الوطن العربي، ويوجد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية 5 فروع في أماكن متفرقة من المدينة.
عروض العثيم الاسبوعية
خلال شهر فبراير تقوم أسواق العثيم بتقديم عروض الشتاء، والعروض الخاصة العثيم لهذا العام تتمثل فيما يلي:
- تخفيضات العثيم تونة جولد برايز زيت 3 حبات بسعر 11.90 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين دجاج ساديا مجمد 3 حبات بسعر 68.80 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية شبيهة قشطة بوك 4 حبات بسعر 11.25 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب حفاضة بامبرز كلوت الليلية 2 حبة بسعر 87 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين أرز جرين فارمز مزة بسمتى حجم الحبة 5 كجم 2 حبة بسعر 40.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم 4 حبات بازلاء فورتكس مع الجزر بسعر 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم بزاليا لاتينا مجمدة 3 حبات بسعر 11 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم فاصوليا هالي بيضاء 3 حبات بسعر 5.90 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم كاسترد هالي بودرة 3 حبات بسعر 11.50 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم معجون طماطم فيكتو سعر الربطة 7.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده ورق عنب أميفا بسعر 12.50 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم صدور دجاج لاتينا طرية سعر الكيس 26.95 ريال سعودي.
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