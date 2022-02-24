شوف أجدد عروض أسواق العثيم الأسبوعية على مقاضي البقالة othaim mall

في هذا الأسبوع تقوم أسواق العثيم بتقديم أقوى العروض والخصومات على جميع احتياجاتك وجميع احتياجات الأسرة، وذلك بمناسبة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية والتي تأسست في عام1727م، ويمكنك زيارة أسواق العثيم مول للحصول على أقوى التخفيضات على جميع المنتجات، وفي هذا الأسبوع يقوم العثيم مول بتقديم عروض على هواتف المحمول، وشاشات التلفاز، والفاكهة الطازجة، والخضروات، ومنتجات العناية بالأطفال، وأواني الطهي، ومستلزمات الشوي، والكثير من العروض الأخرى الموجودة في بروشور، وتكون العروض سارية من يوم 23 فبراير الموافق يوم الأربعاء إلى 1 مارس الموافق يوم الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية.

عروض أسواق العثيم

اشتري علبة من فاكهة الفراولة بسعر 3.75 ريال للعلبة.

كيلو من التفاح الأخضر مقابل 6.5 ريال.

احصل على كيلو من مانجو تيمور بسعر 12.5 ريال.

كيلو بخاري حمراء مقابل 7.95 ريال.

كلمنتينا مقابل 3.75 ريال للكيلو.

كيس من الجزر الطازج وزن كيلو جرام بسعر 3.75 ريال سعودي.

اشتري كيس من البصل الأحمر 3.45 ريال.

كيلو لفت وطني مقابل 2.5 ريال.

احصل على كيلو من الشمندر بسعر 4.45 ريال فقط.

تتعدد فوائد التمر لجسم الإنسان ويعد واحداً من الفاكهة التي تمنح الجسم الطاقة والنشاط، احصل على كيلو من تمر تمارا سكري رطب وزن 500 جرام مقابل 7.5 ريال للكيلو.

عروض العثيم

ربطة من بسكويت شاي سادة تحتوي على 12حبة وزن الحبة 100 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

احصل على ربطة من بسكويت هالي بالتمر مقابل 13.95 ريال بدلاً من 17.50 ريال ووفر 3.45 ريال.

جبن زدني كريم وزن 900 جرام بسعر 21.5 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

باكنج باودر هالي بلو ليبيل 12 × 100 جرام مقابل 16.95 ريال بدلاً من 25.95 ريال.

نشاء الذرة رياض فورد 200 جرام بسعر 2.95 ريال بدلاً من 3.5 ريال.

العثيم مول

احصل على حبة من برجر السنبلة دجاج 24 قطعة بسعر 24.95 ريال.

متبل سلطة ديليسيو مزرعة وزن 267 مل بسعر 6.5 ريال بدلاً من 8.75 ريال.

شاي أحمد أحمر أكياس عبوة تحتوي على 100 حبة بسعر 12.95 ريال بدلاً من 19.75 ريال.