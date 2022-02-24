شوف أقوى عروض العثيم بمناسبة يوم التأسيس على الهواتف والأجهزة الكهربائية حتى 1 مارس بخصومات مذهلة لا تفوتها

عروض العثيم تحتفل في كل عام من هذا الشهر بهذه الذكرى العظيمة وهي تأسيس دولة السعودية. فجميع المتاجر في المملكة العربية السعودية تحتفل مع جميع الشعب السعودي بهذه الذكرى والمناسبة العظيمة بتقديم أفضل العروض. لذلك يقدم لكم متاجر العثيم عروض مميزة ورائعة على مختلف الأجهزة التي تتميز بمواصفاتها وجودتها العالمية تحت شعار أقوى العروض بمناسبة يوم التأسيس.

أقوى عروض العثيم يوم التأسيس على الهواتف الذكية بتخفيضات عملاقة

متاجر العثيم تختص بعرض مختلف الأجهزة بخصومات عملاقة على الهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية والكهربائية والمنزلية بمناسبة يوم التأسيس.

اشتري جوال سامسونج اي 72، بشاشة مقاسها 6.7 بوصة، بشبكة 4G. كما يحتوي الهاتف على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير، وذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجا بايت رام. أما الذاكرة الداخلية فمساحتها 128 جيجا بايت. بالنسبة للكاميرا بها أربع كاميرات خلفية بدقة 54+8+12+2 ميجا بيكسل. بسعر 1549 ريال سعودي.

تابلت لينوفو ام 7، يعمل بنظام أندرويد، الجهاز من الجيل الرابع، وذاكرة عشوائية مساحتها 2 جيجا بايت. بالإضافة لشاشة مقاسها 7 بوصة، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 32 جيجا بايت، وبطارية حجمها 3590 ريال سعودي.

اشتري سماعة اير بودز ماركة ابل، فقط بسعر 449 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم مول على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية

مكواة سوبر بي سيراميك تعمل بقوة 2400 واط، بسعر 79 ريال سعودي.

احصل على شاشة سهم ال اي دي سمارت، بمقاس 55 بوصة، تلفزيون ذكي، تتميز بدقة عالية الوضوح الترا اتش دي 4K. كما أنها مزودة بخدمة واي فاي، ومساحة الرام للجهاز هي 512 ميجا بايت. بسعر 869 ريال.

لعشاق الرحلات نعرض لكم كرسي قمرة رحلات مع طاولة جانبي، بسعر 159 ريال سعودي.

بطانية راشيل نفرين كاسا بونيتا، متوفر بحجم، الجم الأول هو 3 كيلو جرام، بسعر 84.95 ريال سعودي، أما الحجم التاني هو 6 كيلو جرام، بسعر 129.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الجبارة على الأجهزة المنزلية