طريقة عبقرية لسحب الفلوس من أل ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة في دقيقتين

يبحث الكثير عن طريقة صرف المال دون الحاجة إلى البطاقة والذهاب إلى الماكينة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد لذلك الجميع يتجنب الازدحام حتى يحمي نفسه وأسرته من الإصابة بهذا الفيروس الخطير والذي يسبب الوفاة في بعض الحالات لذلك سوف نتحدث عن طريقة تستطيع أن تسحب المال الذي تحتاج له دون اللجوء إلى الذهاب لماكينة أل ATM عليك فقط أن تتبع الخطوات الآتية.

سحب الفلوس من أل ATM بدون فيزا

تعد طريقة سحب المال من هذه الماكينة أمر سهل للغاية عن طريق أنك سوف تذهب لأقرب ماكينة ثم عليك أن تختار خدمات بدون بطاقة بعد ذلك عليك أن تفتح تطبيق المحفظة الذي يوجد على هاتفك لذلك عليك أن تضغط على كلمة سحب من المحفظة الإلكترونية بعد ذلك سوف تنتظر قليلا حتى يظهر أمامك كلمة إدخال كلمة المرور التي تتغير دائما عند سحب المال من الماكينة سوف تتابع التغيرات من برنامج wallet بعد ذلك سوف تكتب المبلغ الذي تريد إخراجه من الماكينة عليك أن تنتظر قليلا حتى يخرج المال.

خطوات الإيداع في ماكينة ال ATM

لكي يتم إيداع المال في الفيزا يتطلب عليك أن تذهب إلى ماكينة مخصصة للصرف والإيداع أيضا وتلك الماكينة تكون عند البنك الخاص بها لذلك عندما تريد أن تقوم بإيداع للمال عليك أن تذهب لأقرب بنك لكن يمكنك أيضا أن تقوم بوضع المال في الفيزا عن طريق برنامج wallet وتتبع نفس خطوات السحب لكن المختلف انك سوف تضغط على كلمة إيداع المال وتنتظر قليلا حتى يخرج لك وصل يؤكد نجاح عملية الإيداع لأن الكثير يقع في هذا الخطأ لأن من المحتمل أن تفشل عملية الإيداع ويخرج المال دون أن تراه وبالتالي سوف تخسر المال.