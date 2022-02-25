شوف أحدث عروض العثيم مول للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بمناسبة الذكرى السنوية

عروض العثيم مول تقدم أقوى العروض الأسبوعية في الذكرى السنوية الثلاثون على بداية تأسيس أول فرع لها في المملكة العربية السعودية، واستمرار النماء والعطاء، وأصبحت جزء لا يتجزأ من حياة المواطنين السعوديين اليومية لشراء وإقتناء حاجاتهم اليومية والأساسية، سواء من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية أو من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها العديد من مستلزمات المنزل العصري بأوفر الأسعار وأقوى الخصومات والتخفيضات، ويمكنكم التمتع بالتسوق من خلال زيارة أقرب الفروع إليكم والمنتشرة في معظم محافظات المملكة.

أقوى عروض العثيم مول للأدوات المنزلية:

قدر ضغط السيف متوفر بمقاسين مختلفين بسعر يبدأ من 94 ريال سعودي وحتى 109 ريال.

قدر ضغط بيستر متوفر بمقاسين مختلفين بسعر يبدأ من 79 ريال سعودي وحتى 89 ريال.

قدر ضغط باصرة بسعر 119 ريال سعودي.

طقم قدور سويت هوم سيراميك مكون من 10 قطع بسعر 159 ريال سعودي.

مقلاة مستر كوك مسطحة متوفرة بمقاسات مختلفة بسعر يبدأ من 25 ريال سعودي وحتى 29 ريال.

مقلاة تراست بحرية متوفرة بمقاسين مختلفين بسعري 59 و 79 ريال سعودي.

عرض طقم حافظات طعام سيراميك مكون من ثلاث قطع من اكسيس بسعر 45 ريال سعودي.

عرض طقم عشاء مكون من 20 قطعة بسعر 59 ريال سعودي.

طقم قدور طهى من كاسا بونيتا مكون من 8 قطع بسعر 265 ريال سعودي.

طقم قوالب كيك من بيتي كروكر مكون من ثلاث قطع بسعر 36 ريال سعودي.

عرض طقم صواني فرن من كاسا بونيتا مستطيل مكون من ثلاث قطع بسعر 21 ريال سعودي.

قدر كتشنجر بدون غطاء متوفر بمقاسات مختلفة بأسعار تبدأ من 44 ريال سعودي وحتى 48 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية والجوالات:

جوال سامسونج اي 72 أندرويد فقط بسعر 1,549 ريال سعودي.

هاتف تكنو بي سي 1 بسعر 279 ريال سعودي.

تابلت سامسونج اي 7 تي 505 بسعر 999 ريال سعودي.

عرض جوال سامسونج اي 52 بسعر 1,249 ريال سعودي.