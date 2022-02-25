مشروع هيكسبك دهب.. زيت القلي المستعمل لن ترميه بعد اليوم طريقة استبداله بزيت جديد في دقيقتين

من الأشياء التي يتم استهلاكها بمقدار كبير زيت القلي ‏لذلك يتم التخلص منها بعد الاستخدام رغم انه من الأشياء التي لها العديد من الفوائد ويمكن من خلاله الحصول على العديد من الاستخدامات، ‏لذلك يجب الحرص على عدم التخلص من فورا بعد الانتهاء وتجميع هذا الزيت الاستفادة منه في العديد من الاستخدامات التي نحتاج إليها في المنزل فهناك الكثير من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام هذا الزيت خلال هذا المقال سنتحدث عن الاستخدامات التي يمكن الحصول عليها ‏من خلال تخزين زيت القلي في المنزل.

‏استخدامات زيت للقلي

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فيما يلي سنتحدث عن الحلول والاستخدامات التي يمكننا اعدادها باستخدام زيت القلي وهي:

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أبرز الاستخدامات التي يمكن الحصول عليها من خلال زيت للقلي أن هناك الآن مشروع في مصر هذا المشروع قائم على تجميع زيت القليل الذي تم استخدامه من المنازل وتحصل المصانع على هذا الزيت ويتم اعادة تدويرها استخدام هذا الزيت مرة أخرى في تشغيل الآلات الكهربائية التي تعمل بنظام الهيدروليكا وهذا الزيت يتم بيعه والحصول على المال من خلال كذلك فهذا هو أحد الطرق التي يمكن التخلص من الزيت من خلالها.

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‏ الاستخدام الثاني لي زيت للقلي لأنه يستخدم في صناعة مسحوق الغسيل بالصابون اليدوي الذي يتم استخدامه في المنزل وذلك من خلال إضافة الزيت المستخدم إلى بعض المكونات الأخرى حتى نحصل على الصابون وهناك الكثير من الناس يقومون بالاعتماد على هذه الطريقة حتى يحصلون على الصابون.

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طريقة أخرى لاستخدام الزيت المستعمل في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها استخدام الزيت المستعمل في المنزل وهذه الطريقة هي:

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