شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية في مهرجان food 22

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى العروض والتخفيضات على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية بمناسبة مهرجان فود 22 food 22, حيث توفر أطنان من المواد الغذائية والخضروات والفواكه الطازجة بالإضافة إلى عروض منتجات البقالة والمنتجات الاستهلاكية وغيرها العديد، كما توفر أكثر من 70 نوع من الأسماك الطازجة واللحوم الحمراء والبيضاء يوميا، وذلك متوفر من خلال التسوق من أحد فروع شركة لولو هايبر ماركت السعودية والمنتشرة في المنطقة الشرقية بالمملكة، كما يمكنكم الإطلاع على مجلة العروض الأسبوعية عبر صفحات التسويق الالكتروني للشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية:

عرض لمدة أربع أيام فقط على طماطم السعودية بسعر 2.95 ريال سعودي بدلاً من 8.95 ريال.

أرز أبو كاس مزة بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 57.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال.

لبنة هنجاري بسعر 21.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 30 ريال.

جبنة اسطنبولي مصرية بسعر 11.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 17.50 ريال.

جبنة شيدر إنجليزي معتدلة أبيض واحمر بسعر 36.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 57.95 ريال.

عروض لولو هايبر ماركت للخضروات والفواكة الطازجة:

تتمتع عروض هذا القسم باقوى الخصومات ولكن لفترة محدودة وهي 4 أيام فقط.

أفوكادو كينيا بسعر 8.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 18.95 ريال.

تفاح أحمر بولندا بسعر 4.45 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 8.95 ريال.

برتقال فالنسيا مصر بسعر 2.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 5.95 ريال.

موز الاكوادور بسعر 3.75 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 5.95 ريال.

عروض الوجبات الجاهزة بأوفر الأسعار: