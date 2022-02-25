نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير السعودية الجمعة اليوم.. تنزيلات رهيبة على الجوالات والكمبيوتر والملحقات الالكترونية في المقال التالي
عروض مكتبة جرير السعودية، عروض جرير من العروض التي ينتظرها جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن منتجات جرير دائمًا تتميز بالجودة العالية وأسعارها وتخفيضاتها تنافس الجميع لذلك ينتظر الجميع مواعيد العروض الخاصة به، وخلال هذا المقال سأتحدث بشيء من التفصيل عن عروض jarir bookstore مكتبة جرير التي سيقدمها مجموعة مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية.
عروض جرير السعودية على الجوالات.. أضخم مهرجان تنزيلات أسعار الهواتف الذكية الآن
عدد فروع مكتبات جرير في مدينة الرياض
يوجد مجموعة مكتبات جرير عدد كبير من الفروع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، أما المقر الرئيسي لهذه الشركة يقع في مدينة الرياض، وليس هذا الفرع فقط الموجود في مدينة الرياض بل يبلغ عدد الفروع الخاصة بمكتبات جرير حوالي 15 فرع داخل مدينة الرياض، وتعتبر مكتبات جرير أكبر المكتبات المتخصصة للأدوات المدرسية والمستلزمات المدرسية وكافة أجهزة الحاسوب والأجهزة الإلكترونية.
عروض جرير اليوم في السعودية خلال شهر فبراير
تقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض كل أسبوع وتتمثل عروض هذا الأسبوع فيما يلي:
- اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير هواوي واي 9 سعته التخزينية 128 جيجا بايت بسعر 999 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير فيفو واي 72 سعته التخزينية 128 جيجا بايت بسعر 1099 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات هواوي نوفا 9 سعته التخزينية 128 جيجا بايت بسعر 1599 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير جوال هواوي واي 6 بي سعته 64 جيجا بايت بسعر 569 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير أوبو اى 53 سعته التخزينية 64 جيجا بايت بسعر 669 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات تي سي إل 10 بلو سعته التخزينية 256 جيجا بايت بسعر 699 ريال سعودي.
- كود خصم جرير هواوي واي 5 بي سعته التخزينية 32 جيجا بايت بسعر 369 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير ريدمي 9 أى سعته 32 بسعر 369 ريال سعودي.
- لابتوب جرير قرص صلب من توشيبا 2 تيرا بايت بسعر 296 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير لاب توب من اتش بي بسعر 4649 ريال سعودي.
- عرض جرير لاب توب من إم إس إي بسعر 2699 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير لاب توب اتش بي حجم ذاكرة 256 جيجا بايت بسعر 2139 ريال سعودي.
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