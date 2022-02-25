نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات extra السعودية وعروض اكسترا اكسسوارات الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات بتخفيضات extra السعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك، نقدمها لكم بالإضافة إلى عروض اكسترا اكسسوارات الجوال، مع أفضل الأسعار للأجهزة الإلكترونية ومواصفات فريدة من نوعها للإلكترونيات، وكل ذلك متاح حتى يوم 19 مارس 2022 في فروع اكسترا بالمملكة والذي يصل عددهم إلى 47 معرض، مع امكانية التسوق عبر الانترنت من خلال الموقع الإلكتروني لإكسترا

عروض اكسترا للجوالات extra السعودية

لمن يبحث عن جوالات سامسونج المتميزة سواء في التصميم أو الأداء من حيث السرعة والكفاءة، نقدم لك فرصة رائعة لشراء الجوالات من عروض اكسترا السعودية في التخفيضات السارية بمناسبة شهر رمضان المبارك، فتتوافر الهواتف الذكية التابعة لسلسلة سامسونج جالكسي S21، ذات الأداء العالي والسريع؛ نظرًا لوجود 8 جيجا رام بها، وغيرها من المميزات مثل شبكة 5G، بالإضافة إلى حجم ذاكرة التخزين الداخلية التي تتنوع بين 128 جيجابايت وأيضًا 256، وننتقل لجوال بشاشة 7.6 انش هو ما يميز جوال سامسونج جالكسي زد فولد، ومتوافر من الإصدار الثاني والثالث.

جوال سامسونج جالكسي اس 21 بلس، بسعر 3099 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي زد فليب 3، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

اكسترا ايفون

تسري عروض اكسترا ايفون حتى يوم السبت الموافق 5 مارس، لتكون بذلك قدمت لكم تخفيضات على أحدث إصدارات الجوالات من سلسلة ايفون 13 بمختلف إصدارتها سواء برو ماكس او برو وحتى ايفون 13 ميني، فكل ذلك متاح بأسعار مخفضة في اكسترا ولفترة محدودة.

ايفون 13 سعة 512 جيجابايت، بسعر 4899 ريال سعودي بدلًا من 5299 ريال سعودي.

جوال ايفون 13 برو ماكس، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، بسعر 5399 ريال سعودي بدلًا من 5699 ريال سعودي.

اكسترا جوالات هواوي

إليكم أفضل عروض الجوالات في extra، ومنها جوال هواوي P50 Pro ذو 8 جيجا رام، مع ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، وأيضًا شاشة حجم 6.6 انش بسعر رائع فقط في اكسترا، والمزيد من جوالات هواوي مثل هواوي P50 Pocket بتصميم فريد من نوعه.

جوال هواوي بي 50 برو، بسعر 4299 ريال سعودي.

هواوي بي 50 بوكيت، بسعر 5299 ريال سعودي.

عروض اكسترا اكسسوارات الجوال

اكسسوارات الجوال متاحة في اكسترا بتنوع في المنتجات بين الساعات الذكية والسماعات وأيضًا الشواحن المتنقلة، وكافة الأجهزة الإلكترونية التي لا غنى عنها لتلقي واجراء المكالمات وأيضًا لسماع الموسيقى.