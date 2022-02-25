شوف عروض بنده على الإلكترونيات وفرص ربح هائلة hyperpanda offers

اربح قسائم شرائية بقيمة تصل إلى 300 ريال سعودي على المشتريات التي تصل قيمتها إلى ثلاثمائة ريال وأكثر ضمن عروض بنده الأسبوعية. بالإضافة إلى التخفيضات المتاحة من هايبر بنده على العديد من المنتجات من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، فضلاً عن مئات الأصناف الأخرى. ويعرض بروشور عروض الهايبر باقة متنوعة من المنتجات الإلكترونية من هواتف ذكية من مختلف الماركات العالمية. وكذلك أنواع متعددة من الأجهزة الكهربية للطهي وتحضير الطعام بسهولة ويسر.

عروض بنده

احصل على جوال أوبو 55، سعة 128 جيجا بايت ورام 4 جيجا يحتوي على كاميرا أمامية دقة 16 ميجا بيكسل، كما يحتوي على كاميرا ثلاثية خلفية، يدعم شبكات الجيل الرابع مقاس الشاشة 6.5 بوصة متوفر بسعر 849 ريال. ويعد هذا الهاتف من الهواتف التي وصلت حديثاً إلى هايبر بنده .

. عرض على هاتف تي سي إل 20 سعة 256 جيجا بايتن 6 جيجا بايت رام، كاميرا أمامية 8 ميجا بكسل مقاس الشاشة 6.67 بوصة بسعر 849 ريال سعودي بدلاً من 1199 ريال بخصم قدره 350 ريال.

هاتف لينوفو كي 14 سعة 32 جيجا، رام 2 جيجا مقاس الشاشة 6.5 بوصة بسعر 379 ريال بدلاً من 449 ريال.

سامسونج أي 12 سعة 64 جيجا بسعر 575 ريال بدلاً من 599 ريال بخصم 24 ريال سعودي.

هاتف شاومي ريدمي نوت 10 اس سعة 128 جيجا بسعر 799 ريال بدلاً من 949 ريال بخصم قدره مائة وخمسين ريال سعودي.

احصل على جوال شاومي ريدمي 9 أي مقابل 369 ريال بدلاً من 419 ريال بخصم خمسين ريال.

هاتف أوبو رينو 6 زد بسعر 1399 ريال بدلاً من 1499 ريال وصل إلى بنده حديثاً بخصم مائة ريال.

جوال فيفو واي 51 مقابل 899 ريال بدلاً من 999 ريال سعة 128 جيجا.

احصل على مائة ريال خصم عند طلب جوال فيفو واي 72 سعة 128 جيجا بسعر 1199 ريال بدلاً من 1299 ريال.

هايبر بنده

خلاط يدوي مولينكس بسعر 109 ريال بدلاً من 169 ريال بخصم 60 ريال.

اشتري خلاط كليك أون قوة 350 وات بسعر 59 ريال بدلاً من 89 ريال.

خلاط مع مطحنة مولينكس بسعر 89 ريال بدلاً من 189 ريال بخصم مائة ريال.

محضرة طعام آريتي مقابل 144.5 ريال بدلاً من 289 ريال.

اشتري محضرة طعام كينوود لتحضير الأكلات والمعجنات بسعر 189 ريال بدلاً من 269 ريال.

قلاية تيفال بدون زيت سعة 4.2 لتر بسعر 319 ريال بدلاً من 599 ريال بخصم نقدي 280 ريال سعودي.

panda hypermarket

قطاعة سينكور بسعر 64.5 ريال بدلاً من 129 ريال.

قدر ضغط كهربائي سعة ست لترات كينوود مقابل 459 ريال بدلاً من 499 ريال.