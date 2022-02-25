شوف عروض هايبر بنده على البقالة وتخفيضات كبرى

احصل على أقوى العروض مع عروض هايبر بنده المتميزة على مقاضي البقالة اليومية والشهرية بأقل الأسعار. تتضمن العروض خصومات على الأغذية المعلبة مثل عبوات الحمص، الذرة الحلوة، المكسرات، والخضراوات المجمدة. عبوات الصلصة الحارة وكريمة البندق اللذيذة كما توجد تخفيضات على عبوات الفول المدمس والتونة وورق العنب. كذلك يمنح هايبر بنده عملائه فرصة ربح قسائم شرائية تصل قيمتها إلى ثلاثمائة ريال للمشتريات التي تتخطى قيمتها هذا المبلغ.

عروض هايبر بنده

احصل على حبتين من خلطة ماجي بسعر 1095 ريال بدلاً من 14.5 ريال لإعطاء وصفاتك المختلفة نكهة قوية ومميزة.

خمس حبات من بودرة مرقة دجاج كنور احصل عليها مقابل 4.5 ريال فقط بدلاً من 5 ريالات.

بسعر 11.5 ريال فقط بدلاً من 17.85 ريال اشتري حبتان من حمص أطلس حب وزن 560 جرام واحصل على الحبة الثالثة مجاناً.

حمص مسلوق حدائق كاليفورنيا وزن الحبة 580 جرام احصل على حبتين بسعر 9.95 ريال بدلاً من 15 ريال.

مخلل مشكل رنا وزن البرطمان 660 جرام بسعر 11.95 ريال للحبتين بدلاً من 17.5 ريال.

حبتان من صلصة سومطرا إندوفود الحارة سعة 340 مل بسعر 11.95 ريال للحبتين بدلاً من 17.5 ريال.

اشتري عبوة وزن 2 كيلو جرام من محشي ورق عنب قودي سعر الحبة 30.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال بخصم تسع ريالات.

ورق عنب محشي حدائق كاليفورنيا حدائق شتورة وزن 2 كيلو بسعر 29.95 ريال للحبة بدلاً من 39.95 ريال بخصم قدره عشر ريالات.

صلصة صويا حلوة إندوفود سعة 625 مل بسعر 14.95 ريال بدلاً من 21.5 ريال.

عروض بنده الأسبوعية

معجون الطهي ماجي وزن 200 جرام سعر الحبة 7.5 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

كاجو مملح بنده وزن 200 جرام سعر الحبة 15.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال.

جبنة مطبوخة قالب بنده وزن 500 جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 16.5 ريال.

خضار بنده وزن 800 جرام بسعر 6.5 ريال للحبة بدلاً من 7.95 ريال.

اشتري حبة من كريمة البندق والكاكاو بنده وزن 750 جرام واحصل على الثانية مجاناً مقابل 29.95 ريال بدلاً من 59.90 ريال.