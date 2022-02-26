شوف أفضل الصفقات على عروض الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من لولو الشرقية

تصفح أقوي الصفقات والعروض المميزة من أسواق لولو الشرقية بمجلة أسبوعية مليئة بأضخم الماركات العالمية تضم عدد كبير ومتنوع من الأجهزة الكهربائية المنزلية وأجهزة إليكترونية، كما تقدم لجميع عملائها خدمة التوصيل للمنزل مجاناً على البوتجازات والغسالات، متوافر داخل المجلة عروض مختلفة على منتجات العناية الشخصية للرجال والسيدات، يبدأ العرض من يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير حتي الثلاثاء 8 مارس أو حتي نفاذ الكمية.

أفضل الصفقات على عروض الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من لولو الشرقية

قلاية هوائية من تيفال، سعة 4.3 لتر، بسعر 299.00 ريال بدلاً من 599.00 ريال، وفر 300 ريال عند الشراء.

خلاط أريتي، بسرعة 430 واط، قطعتين، بسعر 69.00 ريال بدلاً من 149.00 ريال، وفر 80 ريال.

جوال Appel Iphone 12 أيفون 12، سعة الذاكرة 128 جيجا، رامات 4G، بسعر 2999.00 ريال بدلاً من 3749.00 ريال، وفر 750 ريال.

لاب توب hp، ويندوز 11، أتش بي نوت بوك 15 كور أي 3، ذاكرة داخلية للرامات 4G، سعر الجهاز 1999.00 ريال بدلاً من 2249.00 ريال، وفر 250 ريال.

شاشة تلفزيون ذكية عالية الوضوح ماركة أيكون، حجم الشاشة 65 بوصة، HDMI، حامل التلفزيون WALL BRACKET، LED، بسعر 1799.00 ريال بدلاً من 2699.00 ريال، وفر 900 ريال، خدمة التوصيل مجاناً .

شاشة تلفزيون سوني، ذكية عالية الجودة، حجم الشاشة 55 بوصة، 4K UHD، LED، 4G، بسعر 2999.00 ريال بدلاً من 3599.00 ريال، وفر 600 ريال.

توصيل مجاني للأدوات الكهربائية من أسواق لولو الشرقية

فريزر أفقي، ويت وستنج هاوس، 8.66 قدم، بسعر 1299.00 ريال، 1499.00 ريال، وفر 200 ريال، خدمة التوصيل مجاناً للمنزل.

فريزر أفقي، ميديا، سعة 198 لتر، بسعر 949.00 ريال، بدلاً من 1199.00 ريال، وفر 250.00 ريال، خدمة التوصيل مجاناً للمنزل.

فريزر نيكاي أفقي، سعة 3.6 قدم، بسعر 749.00 ريال بدلاً من 849.00، وفر 100 ريال، تمتع بخدمة التوصيل المجاني عند الشراء .

ثلاجة بيكو، سعة 514 لتر، 2 باب، بسعر 2399.00 ريال، بدلاً من 3899.00 ريال، وفر 1500 ريال.

ثلاجة توشيبا، سعة 411 لتر، بسعر 2899.00 ريال بدلاً من 3499.00 ريال، وفر 600 ريال.

مبرد وموزع مياه من هاس، بسعر 399.00 ريال بدلاً من 535.00 ريال، وفر 136 ريال.

مبرد وموزع مياه من دورا، بسعر 499.00 ريال، بدلاً من 629.00 ريال، وفر 130 ريال.