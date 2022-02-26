نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية من الأربعاء 22 رجب إلى الثلاثاء 28 رجب 1443ه‍ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية هى محور اهتمام الكثير من المواطنين بالسعودية، حيث توفر بندة مجموعة من العروض المميزة على المنتجات الأساسية التي لاغنى عنها بالمنزل، وتقدم بندة وهايبر بندة مجموعة من التخفيضات التنافسية لهذا الاسبوع على العديد من المنتجات المختلفة لتلبية احتياجات جميع الفئات بمختلف المستويات و الأذواق، وتسري العروض من يوم الأربعاء الموافق 22 رجب وحتى يوم الثلاثاء 28 رجب أو حتى نفاذ الكمية.

نبذه عن شركة بنده

شركة بندة السعودية تم تأسيسها عام 1978م ومقرها الرئيسي جدة، وهى أحد أكبر الشركات الرائدة بالمملكة العربية السعودية التي تعمل في مجال التجزئة، وتسعى الشركة دائما لتكون الأولى إقليميًا في هذا المجال، تحرص بندة دائماً على أداء مسؤوليتها الإجتماعية على أكمل وجه فهى تقوم بدعم العديد من مشاريع القطاع العام والخاص أيضاً تحت شعار « واجب علينا »، وتقوم شركة بندة بإدارة أكثر من 400 هايبر ماركت و سوبر ماركت و أسواق بندتي داخل المملكة.

مجلة عروض بنده الأسبوعية من الأربعاء 22 رجب إلى الثلاثاء 28 رجب 1443ه‍

تقدم بنده مجموعة من العروض الترويجية لهذا الاسبوع والذي يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 رجب 1443ه‍، ولمعرفة المزيد عن هذه العروض يمكن الدخول على صفحة البروشور الخاصة لهذا الاسبوع.

أهم عروض بنده الأسبوعية في الفترة من 22 رجب وحتى 28 رجب 1443ه‍

نوضح فيما يلي بعض من أهم العروض الترويجية التي قامت شركة بندة بالإعلان عنها

اللحوم الحمراء:

تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من البروتين الذي يقوم بدوره في تحسين وإصلاح أنسجة الجسم، تقوية المناعة، تعزيز نمو العضلات، كما أنها تحتوي على مجموعة من الأحماض الامينية التي تفيد صحة القلب، وغيرها من الأحماض والفيتامينات المفيدة للصحة العامة للجسم، لذلك قدمت بندة لهذا الاسبوع مجموعة من العروض التنافسية على اللحوم الحمراء لتناسب جميع المستويات، و جاء سعر كيلو اسكالوب بقري برازيلي 39.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال سعودي، كيلو كتف عجل بدون عظم بسعر 49.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال سعودي.

اللحوم البيضاء

تحتوي اللحوم البيضاء على نسبة أقل من الدهون مقارنة باللحوم الحمراء، فهى لها العديد من الفوائد المفيدة لصحة القلب والشعر والبشرة، لذلك قدمت بندة مجموعة من العروض المميزة على الدواجن و كان من أهم هذه العروض سعر كيلو دجاج فاخر طازج اليوم 15.50 ريال بدلاً من 20.25 ريال سعودي.