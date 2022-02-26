شوف أقوى خصومات العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market لآخر فبراير لفترة محدودة في على جميع المنتجات

عروض مميزة جداً لفترة محدودة في جميع فروع العثيم هايبر ماركت في كل مدن المملكة العربية السعودية، والتي تعد من أكبر وأهم الماركتات الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية، والذي يقدم مجموعة ضخمة من السلع المختلفة والمنتجات المتوفرة فقط في فروع العثيم، والتي سوف نستعرضها مع حضراتكم تفصيلاً من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية، والتي تصل قيمة الخصم بها إلى 50% لآخر شهر فبراير فقط، ووسوف نوضح لحضراتكم تفاصيل عروض العثيم على المنتجات الغذائية أولاً، وإليكم التفاصيل:

عروض العثيم هايبر ماركت اليوم 26 فبراير وحتى نفاذ الكميات

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار منتجات مختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر جبن فريكو ايدام المعتدل، وخصم آخر منهم على سعر الجبن الدوبل كريم، وعلى سعر الجبن الرومي من فيكتو المصرية، وخصم آخر منهم على سعر خلطة الزبدة الاماراتي من بلوك، وخصم آخر منهم على سعر مرتديلا الدجاج السادة من فلة، كما لديهم خصم آخر منهم على سعر الحلاوة السادة من الجميل، وغيرهم من خصومات على أسعار جبن هالي الأبيض الدنماركي، وتخفيض آخر منهم على سعر جبن الدمياطي المصري، وغيرهم على سعر الجبن الاسكندراني الاسطنبولي بالفلفل.

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نستكمل مع حضراتكم باقي عروض العثيم هايبر ماركت على المنتجات الغذائية الأخرى في جميع الفروع بالمملكة، ومنهم: خصم مميز على سعر جبنة بدر قدر بحبة البركة، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار شبيهة الجبنة البيضاء من جرين لاند، وخصم آخر منهم على سعر شبيهة الجبنة الفيتا المصرية، وخصم آخر منهم على سعر جبنة بريزيدون الموتزاريلا للبيتزا، وعرض آخر منهم على سعر لبنة داري التركية، وتنزيل آخر بالفروع على أسعار لبنة داري التركية.

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توجد مجموعة ضخمة من الخصومات الحصرية اليوم على أسعار منتجات مختلفة أخرى، ومنها: خصم مميز على سعر جبنةالبقرات الدنماركية البيضاء، كما توجد خصومات أخرى على أسعار البطاطس المعدة للقلي.